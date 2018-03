Alemania: Aranceles de EEUU afectarían a trabajadores

Un aumento por parte de Estados Unidos en los aranceles de importación sobre los productos europeos podría afectar a las dos partes, dijo un portavoz del gobierno de Alemania el lunes.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció la semana pasada que impondrá aranceles al aluminio y acero fabricados en el extranjero y advirtió que también pondría más impuestos sobre los automóviles europeos.

El portavoz del gobierno alemán Steffen Seibert indicó que dichas medidas “afectarían gravemente los flujos del comercio internacional”, a las industrias europeas y en particular a “los trabajadores y consumidores de ambas partes del Atlántico”.

Seibert comentó ante los medios de comunicación que, desde el punto de vista de Berlín, la comparación de los aranceles era engañosa porque cada parte establece los aranceles de importación en una amplia gama de sectores.

Explicó que Alemania consultará a sus socios europeos sobre qué medidas tomar. Sin embargo, agregó que “está claro que no queremos que las cosas empeoren y por supuesto que no queremos nada parecido a una guerra comercial. Ese no puede ser el interés de alguien”.