Boeing anuncia USD 100 millones para familias de víctimas de accidentes del 737 MAX

El gigante estadounidense Boeing anunció el miércoles que pagará 100 millones de dólares a las comunidades y familias de las víctimas de dos accidentes de su avión 737 MAX, en los que murieron 346 personas.

"Estos fondos ayudarán a financiar la educación, los gastos diarios y las dificultades de las familias de las víctimas" y también "el desarrollo económico en las comunidades afectadas", dijo la empresa en un comunicado.

El constructor, ampliamente criticado por su manejo de las dos tragedias, describió la suma como una "inversión inicial" que se pagará a lo largo de "varios años".

