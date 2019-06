Boeing anuncia que IAG tiene intención de comprar 200 aviones 737 MAX

Boeing anunció este martes que el grupo IAG (British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus) tiene la intención de comprar 200 aviones 737 MAX, su modelo inmovilizado desde marzo tras dos trágicos accidentes que dejaron 346 muertos.

Este sorprendente anuncio, en el segundo día del Salón de la Aeronáutica y el Espacio de Le Bourget, tiene lugar mientras el constructor está a la espera de una autorización por parte de los reguladores aéreos para que el aparato reanude los vuelos.

El monto de la operación supera los 24.000 millones de dólares, según el precio de catálogo.

Este pedido es el primero anunciado desde los accidentes de Lion Air en 2018 y de Ethiopian Airlines en marzo pasado, que conllevaron que las autoridades reguladoras en el mundo inmovilizaran este modelo de aparato.

Aunque Boeing mostró un perfil bajo en el salón francés, con este pedido el constructor estadounidense quiere resaltar su confianza en el aparato y su firme intención de superar esta crisis.

"Estamos muy felices de firmar esta carta de intenciones con Boeing", declaró Willie Walsh, director ejecutivo de IAG. "Tenemos total confianza en Boeing y esperamos que este aparato retome los vuelos con éxito en los próximos meses, tras el acuerdo de las autoridades reguladoras", añadió.

"Nos sentimos honrados y emocionados por el liderazgo de International Airlines Group que confía en el 737 MAX, en el personal de Boeing y en nuestro compromiso profundo respecto a la calidad y a la seguridad ante todo", declaró por su parte Kevin McAllister, jefe de la división comercial del constructor estadounidense.

"Estamos contentos de que el equipo de IAG haya reconocido las cualidades superiores del 737 MAX y mostrado su intención de volver a la familia Boeing 737", señaló.

"Tenemos por delante trabajo para ganar y recuperar la confianza del público", dijo Dennis Muilenburg, presidente de Boeing, en la víspera de la inauguración del salón.

Dejó entender que para la compañía, esta edición no estaría marcada por los pedidos, aunque la empresa anunciaría algunos encargos para los aparatos de largo recorrido, según él.

Thank you International Airlines Group for your trust and confidence in the 737 MAX and the people of Boeing: IAG Announces Intent to Buy 200 Boeing 737 MAX Airplanes. #PAS19



RELEASE: https://t.co/tQJrw08Dzb pic.twitter.com/qsxGQEEZBb