Diario: Trump no hará concesiones a Canadá para TLCAN. LUIS ALONSO LUGO, PAUL WISEMAN y ROB GILLIES (Associated Press)

El presidente Donald Trump dijo en privado que no hará concesiones a Canadá en las conversaciones que buscan renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó el viernes el diario Toronto Star.

El informe pareció poner en duda si los dos países podrán llegar pronto a un acuerdo para mantener a Canadá en el bloque comercial de 24 años que también integran Estados Unidos y México.

El Star obtuvo los comentarios de una entrevista de Trump con Bloomberg News. El presidente quería que los comentarios permanecieran confidenciales porque de lo contrario "van a ser tan insultantes que ellos no van a poder hacer un trato".

El informe, con su cuadro sombrío del estado de las negociaciones, provocó desaliento en Wall Street, donde cayeron los precios de las acciones.

Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo preliminar el lunes de reemplazar al TLCAN con un arreglo que, entre otras cosas, significará que la fabricación automotriz se trasladará en mayor medida al norte.

Canadá fue excluido ostensiblemente de ese acuerdo. Su principal representante comercial, la ministra del Exterior Chrystia Freeland, viajó apresuradamente a Washington el martes para tratar de negociar el reingreso de Canadá a una nueva versión del TLCAN. Las conversaciones continúan desde entonces.

Freeland pareció optimista el jueves, pero no tanto el viernes. "Queremos un buen acuerdo, no cualquier acuerdo", dijo a la prensa. "Solo aceptaremos un acuerdo que beneficie a Canadá. Todavía no hemos llegado" a ese punto, agregó.

Estados Unidos y Canadá tienen varias diferencias difíciles de resolver, entre ellas que Washington exige mayor acceso al mercado canadiense de lácteos y Ottawa insiste que se debe mantener el mecanismo de resolución de disputas del TLCAN.

El gobierno de Trump insiste en que quiere llegar a un acuerdo para el viernes. Esto iniciaría una cuenta regresiva de 90 días para que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto firme el acuerdo antes de entregar el mando el 1 de diciembre.

Sin embargo, bajo las normas estadounidenses, el equipo de Washington tendría 30 días más de plazo para hacer público el texto del acuerdo reformado, lo que posiblemente le daría más tiempo para negociar con los canadienses.

Un alto funcionario canadiense que habló bajo la condición de anonimato restó importancia a los plazos estadounidenses. "El laberíntico proceso interno estadounidense no es vinculante para nosotros", aseguró.

El informe del Star sobre las declaraciones en privado de Trump aparentemente complicó la situación.

En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca Lindsay Walters dijo solamente: "Los negociadores canadienses y estadounidenses continúan trabajando para llegar a un acuerdo que beneficie a ambos países".

Freeland dijo a los periodistas sobre las conversaciones: "Aún no hemos llegado".

El premier canadiense Justin Trudeau, que mantiene una relación ríspida con Trump, se negó a responder en forma directa a una pregunta sobre las declaraciones del presidente estadounidense.

"A lo largo del último año y medio, se han dicho muchas cosas", dijo Trudeau en conferencia de prensa. "El enfoque de nuestro gobierno es el de ser siempre constructivos, positivos e ir al meollo de las cuestiones".