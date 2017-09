Exjefe de Uber nombra a dos directores, sorprende al Consejo

El expresidente Ejecutivo de Uber Travis Kalanick nombró unilateralmente el viernes a dos nuevos miembros para la junta de directores, en un sorpresivo movimiento que incrementó la tensión dentro del liderazgo de la popular empresa de transporte.

Kalanick, quien fue presionado en junio para renunciar a la presidencia de Uber, dominante en el mercado de servicio de transporte solicitados a través de teléfonos inteligentes, mantiene considerables derechos de votación en la empresa privada de la cual es cofundador.

El viernes, designó para la junta de directores a Ursula Burns, expresidenta Ejecutiva de Xerox, y a John Thain, expresidente de CIT Group, Merrill Lynch y New York Stock Exchange.

Los nombramientos llegaron antes de una votación de la junta la próxima semana sobre la reducción del poder de votación de Kalanick, reportaron medios estadounidenses.

"Ursula y John son dos líderes sumamente dotados con una amplia experiencia en el Consejo", dijo Kalanick en un comunicado.

"Estoy nombrando estos puestos ahora a la luz de una reciente propuesta del Consejo para reestructurar dramáticamente el Consejo y alterar los derechos de votación significativamente", dijo.

El Consejo no fue consultado sobre estos nombramientos.

"Los nombramientos de la señora Burns y el señor Thain para el Consejo de directores de Uber han sido una completa sorpresa para Uber y su Consejo", dijo la compañía en una declaración.

La noticia fue reportada primero por el Wall Street Journal y el sitio en línea Recode.

La Junta de directores de Uber está repartida entre detractores y los que apoyan a Kalanick, quien había impulsando con fuerza la expansión de la compañía global, pero cuyo impetuoso estilo lo complicó.

Las tensiones aparentemente se profundizaron en agosto con el nombramiento de Dara Khosrowshahi, exjefe del gigante de viajes Expedia, como la nueva cabeza de Uber.

