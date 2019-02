Empresarios y mandatarios abordan del futuro de la economía en foro de Dubái

La Cumbre Mundial de Gobierno, que se celebra en Dubai y en la que participan más de 4.000 delegados de 140 países en representación de los negocios, la cultura y la política, hablaron hoy de paz, desarrollo y de la economía del presente y el futuro.

La conferencia, organizada anualmente por el Gobierno de Dubái, citó hoy a personalidades como la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, varios jefes de Estado y premios Nobel.

En la principal intervención en la sesión inaugural, Lagarde advirtió de que la economía mundial está creciendo más despacio de lo previsto debido a diversos factores.

Entre otros motivos, Lagarde citó las tensiones comerciales y las subidas de impuestos, las restricciones financieras, la incertidumbre sobre el "brexit" y la desaceleración de la economía china.

En su discurso, la directora gerente del FMI expuso su visión sobre el futuro de la economía mundial, que, subrayó, se encuentra en un momento de "transformación".

Lagarde afirmó que muchos puestos de trabajo cambiarán "radicalmente" a consecuencia de la globalización y las nuevas tecnologías y vaticinó que "muchos empleos van a ser adaptados a la inteligencia artificial".

La responsable del FMI también aprovechó su intervención para hacer un llamamiento a todos los países en contra de la corrupción, subrayando que "genera desconfianza y frena el crecimiento de la economía".

Menos convencido de los efectos que la tecnología está teniendo en la organización del trabajo se mostró el Nobel de Economía Paul Krugman.

El economista estadounidense destacó que la tecnología ha cambiado mucho en los últimos 25 años, pero eso no ha supuesto una gran variación en la forman en que se trabaja, por lo que, a su juicio, "esta no es una era transformadora revolucionaria" y el esperado cambio en los procesos de trabajo "no es tan grande como se anunciaba".

También el papa Francisco, que justo realizó un viaja a Emiratos Árabes, participó en la cumbre a través de un mensaje enviado a los asistentes al foro recordándoles que "no se puede hablar de desarrollo sostenible sin solidaridad".

A través de un vídeo el pontífice pidió que al abordar "temas fundamentales" como los retos de la política o el desarrollo de la economía, no solo se pregunte uno en base a "cuáles son las mejores oportunidades que aprovechar, sino qué tipo de mundo queremos construir juntos", dijo.

"No se puede hablar de desarrollo sostenible sin solidaridad. Podríamos incluso decir que el bien, si no es común, no es un bien verdadero. Quizá ahora más que nunca pensar y actuar necesitan un diálogo real con el otro, porque sin el otro no hay futuro para mi", defendió.

La paz y el conflicto también formaron parte de los temas de debate de este foro.

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos abordó el proceso de paz que lideró en su país en un panel sobre el tema subrayando que a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hubo que tratarlas "como adversarios, no como enemigos".

"Lo más importante es convencer a la otra parte, en especial a los comandantes, que para ellos personalmente es mejor negociar la paz que continuar en la guerra", dijo.

Algunos jefes de Gobierno aprovecharon para llamar la atención sobre sus países en el foro. Así, el primer ministro paquistaní, Imran Khan, apeló a los inversores extranjeros a que apuesten por el país, en un momento en el que el Gobierno ha emprendido una serie de reformas que, admitió, son "dolorosas".

"Es el momento para que los inversores vengan a Pakistán. No perdáis estas palabras", dijo Khan a los centenares de asistentes a la cita, entre ellos numerosos directivos de empresas multinacionales.

En la sesión plenaria, el primer ministro libanés, Saad Hariri, trató sobre la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y a posiciones de responsabilidad en su país.

Hariri dijo que no involucrar a las mujeres y no capacitarlas para trabajar en todos los sectores representa "una pérdida" para el Producto Interior Bruto (PIB) del país.

En la jornada de este domingo también intervinieron personalidades como el primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, y el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire.

La conferencia, organizada anualmente por las autoridades de Dubái desde 2012, se clausurará el próximo martes y cuenta con la participación de cerca de 4.000 personas de 140 países, incluidos jefes de Estado, ministros y empresarios que se reúnen con el objetivo de debatir el futuro de los gobiernos.