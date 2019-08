Estudio: Tecnología automotriz molesta a algunos conductores

Las alertas que emiten los nuevos sistemas de asistencia de manejo son tan molestas que algunos conductores prefieren apagar esas funciones, revela un nuevo sondeo.

El estudio 2019 de J.D. Power Tech Experience Index también reveló que los conductores frustrados podrían considerar comprar a futuro un vehículo que no cuente con dichos sistemas. Eso representa un problema para las automotrices que quieren promover la tecnología y preparar a los consumidores para la llegada de vehículos completamente autónomos, indicó la compañía.

“Las automotrices invierten mucho dinero en desarrollo de tecnologías avanzadas, pero las alertas constantes pueden confundir y frustrar a los conductores”, dijo Kristin Kolodge, directora ejecutiva de interacción de conductores e interfaz humano-máquina de J.D. Power. “La tecnología puede parecerse a un padre fastidioso. Nadie quiere que le digan que no está conduciendo bien”.

Por ejemplo, a los conductores les molestan los sistemas que mantienen los vehículos en el centro o dentro de sus carriles, señaló el estudio. Un promedio del 23% de los conductores de vehículos con estos sistemas cree que las alertas son molestas. Los resultados varían de acuerdo a la marca, y las molestias pueden alcanzar hasta un 30%. Entre los conductores a los que no les gustan las alarmas, el 61% de ellos ocasionalmente deshabilita ocasionalmente las funciones. Un portavoz de J.D. Power rechazó identificar las marcas.

Los sistemas de protección contra colisiones, tales como el frenado de emergencia, tuvieron los mejores resultados entre las seis categorías incluidas en el estudio. La función de duplicación de pantalla de smartphone ocupó el segundo lugar, seguida de las funciones de comodidad y conveniencia como el reconocimiento de voz y los controles de aire acondicionado. Los sistemas de entretenimiento y conectividad como la vinculación de teléfonos y dispositivos mediante Bluetooth fueron cuarto lugar, seguidos de la asistencia de conducción como detección del punto ciego y mantener carriles. Las funciones de navegación se ubicaron en último lugar, indicó J.D. Power en un comunicado emitido el martes.

El sondeo también reveló que el 69% de los propietarios cuentan con Apple CarPlay y/o Android Auto de Google en sus vehículos. Los sistemas de duplicación de pantalla de Smartphone han comenzado a poner en riesgo las ventas de los sistemas de navegación instalados de fábrica por las automotrices, indicó el estudio.

El sondeo de la compañía incluyó más de 16.400 respuestas de personas que adquirieron o alquilaron un vehículo 2019 en los últimos 90 días. Los nuevos autos debían ser completamente nuevos o rediseñados en los últimos tres años. La encuesta se realizó entre febrero y julio.

J.D. Power's latest U.S. Tech Experience Index (TXI) shows some drivers are annoyed by alerts on automated driving systems that they disable the systems and may try to avoid them on future vehicle purchases.



