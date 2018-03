Fabricantes venden juguetes inspirados en excremento

Los fabricantes de juguetes están acudiendo al inodoro para sus nuevas creaciones. Mattel, una compañía más conocida por sus muñecas Barbie, se apresta a lanzar un juego llamado Flushin' Frenzy que dispara un excremento plástico.

Su rival Hasbro, cuyo Toilet Trouble, que dispara un chorro de agua, fue un éxito el año pasado, mantuvo la tendencia este año y lanzó Don't Step In It, un juego en el que los participantes tienen los ojos vendados y no tienen que pisar unas sustancia parecida a heces elaboradas con algo parecido a la arcilla.

Analistas de juguetes y expertos dicen que los juguetes relacionados con excremento están saliendo a las tiendas ahora debido a la popularidad del emoji de popó. En la Ferie de Juguetes de Nueva York este fin de semana, los fabricantes mostraron figuras de acción en forma de excremento y otras creaciones relacionadas con el inodoro.

"Sí, es un tema”, dijo Juli Lennett, analista de juguetes en la compañía The NPD Group. "Los niños piensan que es cómico”.

Sticky the Poo es una imitación pegajosa de excremento que se adhiere a las paredes y el techo cuando la lanzas. La compañía que lo creó, Hog Wild, vende además una versión en arcoíris llamada Sticky Unicorn Poo.

Hay también para coleccionistas. Flush Force, producido por Spin Master, vende 150 criaturas mutantes del tamaño de una moneda pequeña que los niños pueden coleccionar. Poopez, en tanto, produce diminutos personajes coleccionables con nombres como Pooji, Skid Mark y Dumpling.