Ford festeja la producción de su Mustang diezmillonésimo

Ford Motor Co. festejó el miércoles la producción de su Mustang diezmillonésimo en la sede de la armadora y en la planta de ensamblaje Flat Rock, en donde se produce el icónico auto deportivo.

Un desfile de Mustang de 1964 a la actualidad salió al estacionamiento en la sede de Dearborn antes de hacer el recorrido de 30 minutos, con todo y escolta policial, al complejo de Flat Rock. Ahí, los autos fueron acomodados para escribir “10,000,000”. Para las comas utilizaron el primer Mustang producido y el diezmillonésimo, un convertible manual de seis velocidades Wimbledon White GT V8 modelo 2019.

El Mustang es el auto deportivo más vendido de los últimos 50 años en Estados Unidos y, en los últimos tres años, el auto deportivo más vendido en el mundo, según análisis de la empresa.

“Hoy día, cuando decimos la palabra ‘Mustang’, ¿no es increíble que no piensas en el caballo? Piensas en el vehículo”, dijo el director general de Ford Jim Hackett en el encuentro en Dearborn luego de pasearse entre las hileras de autos deportivos. “Ha cambiado la percepción debido a su popularidad”.

Durante sus 54 años de historia de producción, el Mustang ha sido ensamblado en San José, California, y Metuchen, Nueva Jersey, así como en la armadora original de Mustang en Dearborn. En estos días, Flat Rock es la casa del Mustang.

Técnicamente, el primer hogar del auto perteneció a Gail Wise, quien mantiene un lugar importante en la leyenda popular de Mustang.

“Ford dice que fui la primera persona en comprar un Mustang”, dijo la residente de Park Ridge, Illinois, parada junto a su preciada posesión afuera del complejo de oficinas de Ford.

Entonces una maestra de 22 años, Wise llegó a Johnson Ford en Chicago el 15 de abril de 1964 y salió siendo propietaria de un auto nuevo, uno todavía recordado por muchos.

“Hace 54 años compré un auto y todavía hablamos de él”, dijo Wise, quien compró el Mustang azul claro por 3.447,50 dólares. “Me siento como una estrella de cine a los 76 años, así como me sentí a los 22”.

What’s better than one Mustang? What about 10 Million?! Today we celebrate the #10MillionthMustang ever produced! RT to celebrate with us! #FordMustang pic.twitter.com/J7vnOQn0zc