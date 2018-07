Google anuncia recurso contra multimillonaria multa récord de UE por Android

La compañía estadounidense Google anunció este miércoles que recurrirá la multa de 4.342 millones de euros impuesta por la Comisión Europea por abuso de posición dominante con su sistema operativo para dispositivos móviles Android, anunció en un comunicado.

"Recurriremos la decisión de la Comisión", dijo el vocero de Google, Al Verney , para quien Android no limitó la oferta de los consumidores. "Un ecosistema vibrante, una rápida innovación y precios más bajos son las características clásicas de una competencia robusta", agregó.

. @Android has created more choice for everyone, not less. #AndroidWorks pic.twitter.com/FAWpvnpj2G