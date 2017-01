La India se lanza en picado al pago digital

La retirada por sorpresa de los billetes de mayor denominación hace dos meses ha forzado a la India a lanzarse en picado al pago digital, una opción hasta hace poco inimaginable para muchos y que ha disparado el uso de formas de pago electrónico, con un aumento en algunos casos de más del 200% y 400%.

"No, nunca me imaginé que esto podría pasar -el paso al pago digital-, ni se me había pasado por la cabeza, pero lo hemos hecho y no ha habido ningún problema, seguimos trabajando", reconoció a Efe Ashok Kumar, dependiente de un puesto de comida callejera.

Un cartel en su puesto de comida en Nueva Delhi anuncia que se aceptan pagos con PayTm, el monedero electrónico a través de telefonía móvil más popular de la India que ha vivido un boom de nuevos clientes desde que se produjo la retirada de los billetes.

Según datos aportados por el Gobierno indio, el uso de monederos digitales en la India como PayTm y otros menos populares ha ascendido un 210 % desde la retirada de los billetes, con 6,7 millones de transacciones diarias.

En otros casos, como el de la tarjeta bancaria impulsada por el Ejecutivo indio y destinada sobre todo a gente de bajos recursos, RuPay, su utilización aumentó un 446 %, alcanzado las 2,1 millones de transacciones diarias.

El cambio empezó cuando el pasado 8 de noviembre, en un discurso televisado a la nación muy poco habitual, el primer ministro indio, Narendra Modi, anunció que a partir de la medianoche dejaban de ser efectivos los billetes de 500 y 1.000 rupias (7 y 14 dólares).

La medida suponía la retirada sorpresiva, según datos del Gobierno, del 87 % del efectivo del país en un país donde el 95 % de las transacciones eran con dinero físico, causando una crisis de liquidez sin precedentes en el país asiático.

El vicepresidente de PayTm, Deepak Abbot, explicó a Efe que desde que se produjo la "desmonetización" han visto triplicado el tráfico en la aplicación móvil y añadido 20 millones de nuevos usuarios, además de alrededor de 5 millones de transacciones diarias.

"La India se encuentra en la cúspide de una revolución financiera que verá cómo el país deja atrás la generación del pago en efectivo y da paso a una de pagos digitales", sentenció Abbot, seguro de que el crecimiento de nuevos clientes "se mantendrá a largo plazo".

Las estadísticas del Gobierno indio parecen corroborar ese giro al pago digital, aunque por ahora solo suponen una ínfima parte de las transacciones que se realizan en este país de 1.250 millones de habitantes, donde gran parte de la población vive en zonas rurales.

Pensando en esa población rural, en general de bajos recursos e iletrada, Modi anunció a finales de la semana pasada el lanzamiento de la aplicación BHIM para transacciones a través de móviles con Android, capaz de operar sin la necesidad de Internet, un sueño todavía para 950 millones de indios.

Según Amitabh Kan, presidente de NITI Aayog (Institución Nacional para Transformar la India), dependiente del Gobierno indio, BHIM se ha descargado desde el 30 de diciembre 5,5 millones de veces, convirtiéndose en la aplicación más popular del país asiático.

"¡La aplicación BHIM es una estrella del rock!", exclamó Kan en su cuenta de Twitter.

Shilpi, empleada del hogar, es una de las que se ha descargado BHIM en su rudimentario móvil, con la ilusión, dice, de empezar a hacer uso del "pago sin dinero", algo que parecía hasta hace poco solo al alcance "de los ricos".

El sastre Kevindera Kumar, tras forrar unos sofás en una casa en el sur de Nueva Delhi, también acepta el pago digital con PayTm, algo que le piden "casi todos los clientes", e incluso el carpintero Arjun Sharma, reticente al principio y con pánico a las tecnologías, acaba cediendo aunque, anota, deberá pedir "ayuda" a su hija.

"Puede que padezcamos algunas molestias por el momento, pero esto será bueno para el futuro. Si un padre planta un árbol, sus hijos disfrutarán los frutos. Tú no los puedes disfrutar de inmediato, pero definitivamente los hijos lo harán", manifiesta a Efe Akhilesh Kumar, dependiente en una diminuta papelería en el centro de Nueva Delhi.