Juguetes, como "spinners", encabezaron alertas en la UE sobre productos peligrosos en 2017

La Unión Europea registró en 2017 más de 2.000 avisos sobre productos peligrosos en su sistema de alerta, en un 29% vinculados a juguetes como los populares "spinners" (trompos de mano), anunció este lunes la Comisión Europea.

"Los juguetes, por ejemplo, varios modelos de los populares 'fidget spinners', los automóviles y los motocicletas, encabezaron la lista de productos peligrosos detectados y retirados del mercado", indicó el ejecutivo comunitario.

El informe de 2017 del Sistema de Alerta Rápida sobre productos peligrosos no alimentarios registró un total de 2.201 alertas. Tras los juguetes, los vehículos de motor representaron el 20% de los avisos y las prendas de vestir, textiles y artículos de moda un 12%.

Aunque el informe no precisa los productos, sí que destaca el 'spinner', un juguete que en 2017 "llamó la atención de todos" y que "rápidamente" llegó a ser "muy popular" al promocionarse también como un método "para reducir la ansiedad".

El documento alerta del peligro para los niños pequeños de ingesta y asfixia en algunos modelos, "en particular los que contienen pilas de botón" y aquellos que tienen "pequeñas partes fácilmente desmontables". "En estos casos, la intervención hospitalaria es necesaria y urgente", agrega.

Los productos señalados como peligrosos procedían en un 53% de China (1.156 alertas), mientras que los de origen europeos representaron un 26% (413 notificaciones): Alemania (184), Francia (118), Italia (49), entre otros.

Las alertas generaron "cerca de 4.000 acciones de seguimiento, tales como la retirada del mercado", según el ejecutivo comunitario, que se fija como "reto" actualmente garantizar que los productos comprados en línea y procedentes de terceros países "cumplan las normas de seguridad de la UE".

El sitio web del Sistema de Alerta Rápida (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system) actualiza semanalmente los productos señalados por los diferentes países. En 2018, este mecanismo ya ha registrado 393 alertas, en un 36% juguetes.

