Llega Amazon, tiembla el mercado

JOSEPH PISANI (Associated Press)

Cuando Amazon le pone el ojo a una nueva industria, tiembla el mercado.

Eso se hizo evidente el martes cuando Amazon dijo que estaba negociando con Berkshire Hathaway y PJ Morgan Chase la creación de una compañía que ofrecería planes de salud baratos a sus empleados. Los precios de las acciones de las aseguradoras se desplomaron, haciendo perder miles de millones de dólares a los accionistas.

Esto ya se dio en el pasado. Las acciones de los supermercados se vinieron abajo cuando Amazon sorpresivamente compró la cadena Whole Foods el año pasado. Y cuando dijo que vendería máquinas de lavar Kenmore, estremeció el mercado de los electrodomésticos.

¿Por qué inspira tanto temor Amazon? Porque puede acaparar buena parte de un mercado en poco tiempo, según Erik Gordon, profesor de la Ross School of Business de la Universidad de Michigan.

“Amazon es un gran innovador”, señaló Gordon. “Son muy inteligentes. Amazon otea el horizonte y dice, “¿por qué hacen las cosas así?”.

Vistazo a los sacudones del mercado causados por Amazon:

TODO EMPEZÓ CON LIBROS

Antes de vender papel higiénico, televisores y casi todo lo demás, Amazon.com empezó a funcionar en 1995 vendiendo casi exclusivamente libros. Con el tiempo fue desplazando a otras empresas del ramo y ganando presencia en las ventas online.

Volvió a estremecer la industria en el 2007, cuando lanzó el Kindle e-book, una tableta para leer libros. Pronto la gente estaba haciendo a un lado los libros impresos y optando por sus versiones digitales. Dos años después Barnes & Noble siguió sus pasos y lanzó el Nook. Pero Borders, otra cadena de librerías, no reaccionó a tiempo y dejó de funcionar en el 2011.

Ahora Amazon está abriendo librerías físicas. Ya tiene más de una docena de tiendas en las que vende también algunos juguetes, artículos electrónicos y dispositivos de Amazon.

LA COMPETENCIA

No responsabilice a Amazon exclusivamente porque otros minoristas no sobreviven, dice Neil Saunders, analista de GlobalData Retail. Culpe a la competencia por no adaptarse a los nuevos tiempos.

"Amazon no es un asesino”, sostiene. “Es un agitador”.

Tiendas grandes como Target y Walmart invirtieron miles de millones de dólares para tratar de competir con Amazon y da la impresión de que lo están logrando. Las ventas online de ambas empresas aumentaron significativamente en los últimos tiempos.

Kohl, por su parte, le abrió sus puertas a Amazon. La cadena permite que Amazon funcione adentro de sus tiendas, vendiendo sus propios productos. Y Amazon instaló armarios donde la gente puede recoger sus pedidos online.

Otros, no obstante, no se están adaptando tan rápidamente a los nuevos tiempos. Cuando la firma de juguetes para niños Toys R Us se declaró insolvente el año pasado, mencionó a Amazon en varios documentos, diciendo que era muy difícil competir con la tienda online. Al mismo tiempo, atribuyó su declive en parte a su “vieja infraestructura tecnológica”.

REVOLUCIÓN DE LOS SUPERMERCADOS

La compra de Whole Foods por parte de Amazon obligó a las tiendas de comestibles a mejorar sus servicios de ventas online y de entregas.

Algunas se asociaron con el servicio de entregas Instacart. Walmart expandió sus pedidos online y de entregas en sus tiendas. Target adquirió hace poco el servicio de entregas Shipt.

Amazon no ha hecho grandes cambios en Whole Foods por ahora. Pero bajó los precios de algunos productos, como leche, bananas y col rizado orgánico. En algunos sectores, por otro lado, vende sus Kindle y Echos.

La semana pasada ofreció algunas pistas de su visión para el futuro al abrir un local muy automatizado en su sede de Seattle sin cajeros ni registradoras. Los clientes pueden instalar en sus teléfonos la aplicación Amazon Go, que tomará nota de cada producto que recojan y los cobrará cuando salgan de la tienda.

SALUD

No trascendieron muchos detalles del plan de salud que Amazon tiene con Berkshire y JP Morgan. Pero los expertos aseguran que Amazon está en condiciones de sacudir la industria de los seguros médicos.

Si quisiera ofrecer esos planes a más gente, ya tiene una conexión con los clientes de sus tiendas, destacó Kate McCarthy, analista de Forrester. Y cuenta con una amplia infraestructura, incluidos los armarios donde la gente puede recoger sus pedidos online. Amazon podría usar esos armarios para entregar medicinas.

“Amazon puede hacer lo que quiera”, dijo McCarthy.

Primero, no obstante, tendría que ver si está en condiciones de satisfacer las rígidas regulaciones del mercado de aseguradoras médicas.