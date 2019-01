635x357 May: votación sobre el Brexit se hará a finales de este mes.

La primera ministra británica, Theresa May, dijo el domingo que una votación aplazada en el Parlamento sobre su acuerdo para el Brexit se celebrará "definitivamente" a finales de este mes, y prometió adoptar medidas para ganarse la confianza de los legisladores escépticos.

May dijo a la BBC que en los próximos días dará más detalles sobre las medidas relativas a Irlanda del Norte y la preocupación por la frontera con Irlanda. También prometió un elemento endulzador: un mayor papel para el Parlamento en las negociaciones sobre las futuras relaciones comerciales con la Unión Europea.

En cuanto a los esfuerzos para obtener garantías adicionales de Bruselas para asegurar el apoyo interno a su propuesta de acuerdo, "todavía estamos trabajando en ello", añadió.

May llegó en noviembre a un acuerdo de retirada con la UE, pero ese pacto necesita la aprobación del Parlamento. En diciembre, May decidió posponer en el último momento una votación parlamentaria destinada a ratificar el acuerdo, después de que quedara claro que sería derrotado de forma aplastante en la Cámara de los Comunes.

Los legisladores reanudarán el debate sobre el acuerdo el miércoles, antes de la votación prevista para el 15 de enero.

Si se rechaza el proyecto, Gran Bretaña corre el riesgo de salir de la UE el 29 de marzo sin un acuerdo, un resultado confuso que podría sumir al país en su peor recesión en décadas.

El trato de Brexit de May es impopular entre los legisladores británicos de todas partes, y el principal punto de desacuerdo es la política que se conoce como el "backstop" ("salvaguarda"), un mecanismo que mantendría al Reino Unido atado a las normas aduaneras de la UE para garantizar que no haya una frontera rígida entre la República de Irlanda, que formas parte de la UE, y el territorio británico de Irlanda del Norte, que no pertenecerá al bloque después del Brexit.

Los funcionarios de la UE han insistido en que no se puede renegociar el acuerdo de retirada, aunque también han insistido en que el "backstop" solo se concibió como una medida temporal de último recurso.

Como parte de sus esfuerzos para ganar apoyo para su propuesta de acuerdo, May escribió que el acuerdo para el Brexit que forjó con Bruselas es el único que respeta el resultado del referéndum de 2016, que protege los empleos y que proporciona seguridad a la población y las empresas. Su mensaje apareció el domingo en un artículo publicado en el diario Mail on Sunday.

Advirtió a los críticos de su proyecto de divorcio con la Unión Europea que al hacerlo corren el riesgo de dañar la democracia del país y su economía.