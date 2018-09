La OCDE alerta sobre los riesgos cada vez mayores de la economía mundial

La OCDE alertó el jueves sobre los riesgos cada vez mayores para el crecimiento económico mundial, entre ellos las amenazas de escalada en la guerra comercial entre Washington y Pekín, la crisis de los emergentes o el creciente endeudamiento fuera del sistema bancario.

La economía mundial podría haber alcanzado "su pico de crecimiento" e iniciado una desaceleración con "riesgos (...) que se intensifican", subrayó la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económicos (OCDE) al anunciar sus previsiones interinas.

La OCDE rebajó levemente su pronóstico de crecimiento mundial para este año y para 2019, a 3,7%, un recorte respectivamente de 0,1 punto y de 0,2 puntos en relación a su estimación de junio.

El organismo se muestra particularmente preocupado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los nuevos aranceles que se han impuesto mutuamente "ya tienen repercusiones adversas en la confianza y los proyectos de inversión".

Pero mantiene no obstante sin cambios la previsión de crecimiento para Estados Unidos este año (2,9%), y sólo baja de 0,1% la del año próximo (2,7%). Confirma además el pronóstico de la expansión económica de China, en 6,7% para 2018 y 6,4% en 2019.

En la zona euro, la institución espera a un crecimiento menos vigoroso que el que pronosticó en junio, 2% este año (-0,2%) y 1,9% en 2019 (-0,2%).

El crecimiento en Gran Bretaña, afectado por el Brexit podría seguir desacelerándose a 1,3% este año (-0,1%) y 1,2% en 2019 (-0,1%).

La OCDE se inquieta por la situación en los países emergentes, en particular aquellos cuyas divisas se derrumbaron en los últimos meses.

La economía argentina debería contraerse 1,9% este año (-3,9 con respecto a la anterior previsión), el crecimiento en Turquía debería ser de 3,2% (-1,9%) y en Sudáfrica 0,9% (-1,0%).

Diez años después de la bancarrota de Lehman Brothers, la OCDE constata los altos niveles de endeudamiento: "Las reformas reforzaron el sistema bancario, pero los riesgos se desplazaron hacia las instituciones no bancarias que están menos reguladas".

