Puerto Vallarta sumará 1 millón más de turistas a 2020 con nuevas atracciones

La localidad mexicana de Puerto Vallarta, del estado de Jalisco, prevé para el 2020 atraer un millón más de turistas, cifra que aumentará la actual de 4 millones al año, dado que contarán con nuevas atracciones y la renovación de sus instalaciones hoteleras.

El director de Promoción y Relaciones Públicas de Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta, Luis Villaseñor, indicó a Efe que el destino lleva tres años de crecimiento positivo, lo que se refleja en la ocupación hotelera actual de un 75 por ciento.

Autoridades locales expresaron a principio de año, que al cierre del 2018 los cuartos de hospedaje iban a ser ocupados en un 80 por ciento. Y es que el sector hotelero comprende una oferta de más de 25.000 habitaciones.

"Puerto Vallarta ha tenido fuertes inversiones en renovaciones hoteleras; una de las más icónicas es el hotel boutique 'Casa Kimberly', conocida por ser la propiedad de Elizabeth Taylor, quien rodó en Puerto Vallarta el filme "The Night of the Iguana" ("La noche de la iguana") en 1964, junto a Richard Burton", declaró.

Como dato, apuntó que solo quedarse en lo que fuese la recámara principal de la actriz británica-estadounidense de cine, cuesta unos 4.000 dólares.

"Este año los números de visitantes internacionales crecieron dos dígitos, se maneja un 14 y 16 por ciento, pero los principales provienen de Estados Unidos, Canadá, Cuba, Costa Rica e Inglaterra", mencionó Villaseñor.

De acuerdo a datos de 2017 de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, a Puerto Vallarta, situado en el sector oeste de México, llegaron 4,3 millones de turistas, de los cuales 2,7 eran nacionales y 1,6 eran extranjeros.

En términos de divisas, supuso un ingreso de 786 millones de dólares.

Estas cifras, -señala Villaseñor- aumentarán una vez inaugure el Cirque du Soleil que construye Grupo Vidanta, con una inversión de 1.300 millones de dólares. Este parque temático atraería la llegada de viajeros en un millón adicional al 2020.

Pero para conservar el patrimonio natural que bordea al destino ante la gran afluencia de visitas, explicó que el Gobierno tiene un compromiso de ser un "lugar verde" mediante programas, además de contar con certificaciones internacionales.

"Tenemos voluntad con la sociedad de la mano con el Gobierno para tener un destino verde y así atraer visitantes, vamos en ese sentido, porque hoy somos vulnerables al sobrecalentamiento que afectaría a las costas de Puerto Vallarta", apuntó.

Sostuvo que además de las playas, el sitio es conocido por ser una región rodeada por las montañas de la Sierra Madre Occidental del Estado de Jalisco y el Pacífico mexicano.

Por eso, cree que el turismo no parará, aún cuando recién se inauguró el vuelo Ciudad de Panamá-Puerto Vallarta y Riviera Nayarit operado por Copa Airlines. Una apuesta de viaje para seducir a los de Centroamérica y Sudamérica a explorar nuevas experiencias.

"En Latinoamérica vemos una oportunidad, queremos llegar a colombianos, argentinos y costarricenses que ya están cansados de visitar el Caribe mexicano, nuestro Pacifico ofrece una experiencia única, en donde se siente el verdadero sabor de México", manifestó el vallartense.

En ese sentido, México se convirtió en el sexto país más visitado del mundo en 2017 con 39,3 millones de visitantes extranjeros, alcanzando un máximo histórico en la captación de divisas por 21.000 millones de dólares.

Además, el turismo genera 10 millones de empleos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur).