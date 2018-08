Reabren las casas de cambio de Irán en medio de la crisis

Las casas de cambio de Irán reabrieron tímidamente el martes tras cinco meses cerradas en medio de la crisis económica avivada por la retirada de Estados Unidos de un histórico acuerdo nuclear.

Los locales volvieron a funcionar en la capital iraní, Teherán, aunque algunos no mostraban las tasas de cambio ya avanzada la mañana.

Dos cambistas dijeron a The Associated Press que las tasas iniciales podrían rondar los 93.000 riales por dólar, frente a los 98.000 que se ofrecían en el mercado negro la noche anterior. Los dos pidieron no ser identificados porque no estaban autorizados a hablar con reporteros.

La tasa de cambio oficial del país sigue siendo de 42.000 riales por dólar.

Irán anunció la reapertura de las casas de cambio a principios de semana pese a la entrada en vigor de las renovadas sanciones de Estados Unidos contra la República Islámica el lunes en la noche.

Estas sanciones afectan a las transacciones financieras realizadas con dólares estadounidenses, al sector automotriz y a la compra de aviones comerciales y metales, incluyendo oro. Washington reimplantará a principios de noviembre otro paquete de medidas contra el sector petrolero y el Banco Central iraní.

La economía iraní, mermada tras años de sanciones, se vio afectada en los últimos meses por la incertidumbre ligada al acuerdo nuclear con las potencias internacionales. La retirada de Estados Unidos anunciada por el presidente Donald Trump en mayo afectó a los aliados europeos que intentan preservar el pacto.

En un tuit publicado a primera hora de la mañana del martes, Trump describió las sanciones como "las más hirientes jamás impuestas, y en noviembre pasaran a otro nivel”.

"Cualquiera que haga negocios con Irán NO hará negocios con Estados Unidos”, escribió. "¡Estoy pidiendo la PAZ MUNDIAL, nada menos!”.

Irán, por su parte, acusó a Washington de incumplir el compromiso alcanzado por el expresidente Barack Obama y de provocar los recientes problemas económicos del país. Esto ha puesto en jaque el poder del presidente Hasan Ruhani, un clérigo relativamente moderado dentro de la teocracia iraní, y le hizo adoptar una postura más firme contra Estados Unidos en sus últimas declaraciones públicas.