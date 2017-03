Secretario de Economía de México rechaza aranceles de Trump

México está a la espera del inicio de las negociaciones con Estados Unidos para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, indicó el secretario de Economía mexicano el viernes.

Sin embargo, en un discurso en Detroit, Ildefonso Guajardo afirmó que su país no quiere que Estados Unidos imponga los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump a las mercancías producidas en México.

"Un acuerdo comercial con restricciones o aranceles fronterizos no tiene sentido", declaró Guajardo ante líderes empresariales en el Club Económico de Detroit. "Sería un retroceso. Tenemos que dirigirnos hacia el futuro".

Trump ha amenazado con aplicar un impuesto fronterizo a los vehículos importados desde México como medida para desalentar a los fabricantes que trasladen empleos a la nación vecina. Un plan del Partido Republicano en el Congreso plantaría un impuesto de 20% en todos los productos importados.

Ejecutivos de la industria automotriz y economistas afirman que cualquiera de esos planes causaría estragos en la industria, que ha trasladado gradualmente fábricas de partes automotrices y de ensamblaje de vehículos a México desde que el TLCAN entró en vigor en 1994.

Guajardo dijo que espera que las negociaciones inicien a mediados de junio, lo que significa que la Casa Blanca tendría que notificar al Congreso a más tardar el 15 de marzo.

Tras el discurso, el secretario de Economía mexicano se mostró cauteloso cuando los medios le preguntaron sobre el plan de Trump para construir un muro entre ambos países para frenar la inmigración no autorizada.

"A México le puede no gustar la idea de tener muros", enfatizó. "Pero Estados Unidos tiene el derecho soberano de construir lo que desee en el lado estadounidense. Creemos más en puentes y en hacer que la frontera funcione mejor y que mejore tecnológicamente a fin de hacerla segura y eficiente".

Al inicio de sus comentarios, Guajardo generó la risa de los presentes al señalar que no estaba preparado para las sorpresas generadas por el triunfo electoral de Trump.

"Incluso mis hábitos de lectura han cambiado", aseguró. "En mi lista de lecturas, hay un libro que se ha colocado al frente: 'The Art of the Deal', (de Trump). Me tuve que familiarizar con ese libro muy rápido. Mis próximos dos años en el cargo serán muy interesantes, por decir lo menos".