Spotify continúa ganando clientes pero no consigue dar beneficios

El número uno de la música en línea, el sueco Spotify, anunció el jueves que ya tiene 140 millones de usuarios y que su volumen de negocios aumentó, pero sigue sin dar beneficios.

Las cuentas anuales de la marca, con sede en Luxemburgo, muestran un aumento del 53% de su volumen de negocios en 2016, hasta 2.900 millones de euros.

En 2015 el crecimiento del volumen de negocios fue del 80%.

En cambio, la pérdida neta aumentó más de dos veces respecto al año pasado, con 539 millones de euros.

Desde su creación en 2008, Spotify nunca ha logrado un beneficio neto.

De sus 140 millones de seguidores, menos de un tercio (48 millones) pagan un abono.

Spotify ya está disponible en 60 países y planea su próximo desembarco en Japón, el segundo mercado musical del mundo.

A finales de mayo Spotify logró un acuerdo con importantes artistas en Estados Unidos, clave para la difusión de sus obras sin problemas de propiedad intelectual, y en abril también firmó un contrato con Universal.

Muy por detrás de Spotify aparecen Apple Music, que en diciembre anunció 20 millones de abonados, y luego la francesa Deezer.

Today we're happy to announce 140 million users on Spotify! To put it another way, that's one million for every single character in this twe