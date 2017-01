Stiglitz augura el fracaso de la política económica de Trump

El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz auguró este martes el fracaso de la política económica del presidente electo estadounidense Donald Trump, que prometió imponer aranceles que podrían acrecentar su déficit comercial.

" No funcionará, no lo creo. Lo que no entiende es que la magnitud del déficit comercial depende de la macroeconomía. Sus propuestas de impuestos aumentarán el déficit fiscal", dijo Stiglitz en el Foro Económico Mundial (WEF) que se celebra en Davos.

Stiglitz se preguntó también si Trump no quiere provocar "una guerra comercial" y recordó que Estados Unidos exporta a países como China o México, pero también a Alemania, a cuyos constructores amenazó con tasas de importación.

" Incluso sus consejeros más cercanos no saben lo que va a pasar. Tendremos que ver que aporta este nuevo espectáculo", añadió Stiglitz.

General Motors anunció este martes que invertirá mil millones de dólares más en Estados Unidos para crear 5.000 puestos de trabajo suplementarios en los próximos años.

Se trata de uno más de los constructores de automóviles que han respondido a las críticas de Trump anunciado planes de inversión.

El estadounidense Ford ya anuló una inversión de 1.600 millones de dólares en México y el italo-estadounidense Fiat-Chrysler dijo que quería retornar a Estados Unidos la producción de uno de sus modelos pick-up.