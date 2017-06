635x357 Sube la producción de carbón en China, EEUU e India. MATTHEW BROWN y KATY DAIGLE (Associated Press)

Los mayores consumidores de carbón del mundo impulsaron la producción en 2017. La noticia supone un brusco cambio de tendencia tras el descenso global récord de 2017 y un revés para los esfuerzos por controlar las emisiones que provocan el cambio climático.

La producción en China, India y Estados Unidos subió al menos en 121 millones de toneladas, o un 6%, en los tres países a lo largo del mes de mayo, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de minería revisados por The Associated Press. El cambio más significativo se registró en Estados Unidos, donde la minería del carbón creció en un 19% en los primeros cinco meses del año, según datos del Departamento de Energía de Estados Unidos.

El carbón parecía haber tocado un nuevo mínimo hace apenas dos semanas, cuando se reportó que la producción había caído un 6,5% en todo el mundo en 2016. Ese descenso era el más grande del que se tenía registro y se debía principalmente a caídas en China y Estados Unidos, mientras que India aumentó ligeramente su producción.

Entre los motivos para el cambio de tendencia hay reformas legales en China, variaciones en los mercados energéticos de Estados Unidos y los esfuerzos continuados en India para dar suministro eléctrico a más ciudadanos pobres, según expertos del sector. El papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como gran defensor del carbón en Estados Unidos ha tenido como mucho un efecto menor, señalaron los analistas.

El carbón perdió popularidad en los últimos años ante el avance del gas natural y de fuentes renovables de energía, y conforme China tomaba medidas para combatir los peligrosos niveles de contaminación urbana derivada de la quema de carbón.

Si esta recuperación se mantiene, podría tener implicaciones significativas en los objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero y en las esperanzas de los ambientalistas de que China e India se conviertan en líderes de la lucha contra el cambio climático.

Los analistas creen que el repunte de la minería en Estados Unidos parece temporal, pero esperan que el crecimiento en India se mantenga. No hay consenso en las previsiones para China en la próxima década.

Estados Unidos, China e India suponen unos dos tercios del carbón que se extrae a nivel mundial, y los dos últimos también importan carbón para cubrir la demanda. La producción creció en India incluso durante el declive global del carbón.

“Si miras a estos tres países, al final todos los demás son irrelevantes”, señaló Tim Buckley, director de finanzas de energía para el Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

La quema de carbón para obtener energía, manufactura y calefacción es una importante fuente de las emisiones de dióxido de carbono que según los científicos impulsan el cambio climático. Reducir estas emisiones era una pieza clave del Acuerdo climático de París de 2015 que Trump quiere abandonar, según anunció este mes el mandatario.

Casi todos los demás países mantienen su apoyo al acuerdo, incluidas China e India. China, India y Estados Unidos producen casi la mitad de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Casi la mitad de las emisiones de efecto invernadero producidas por combustibles fósiles se deben al carbón, según el Global Carbon Project. China consume la mitad del suministro global, lo que la convierte de lejos en la mayor consumidora del mundo.