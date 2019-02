Telefónica vende a Millicom sus filiales de Panamá, Costa Rica y Nicaragua

Telefónica ha alcanzado un acuerdo con Millicom International Cellular, S.A. para la venta de sus filiales de Costa Rica, Panamá y Nicaragua, con lo que la compañía habrá completado a su finalización la venta de todas sus operaciones en Centroamérica, informó hoy la empresa de telecomunicaciones.

Según un hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el importe agregado de la operación es de 1.650 millones de dólares, es decir 1.455 millones de euros, de los que 503 millones de euros corresponden a Telefónica Costa Rica, 573 millones de euros a Telefónica Panamá y 379 millones de euros a Telefónica Nicaragua.

La plusvalía antes de impuestos se aproxima a los 800 millones de euros, según la compañía, que ha añadido que las ventas de las tres filiales están sujetas a las condiciones regulatorias.

Con esta medida Telefónica completa la venta de todas sus filiales en Centroamérica por un total de 2.298 millones de dólares (unos 2.025 millones de euros), tras haber anunciado el pasado mes la venta de Telefónica Móviles en Guatemala y Telefónica Móviles El Salvador.

El gigante español de las telecomunicaciones calcula que con la venta de sus filiales en Centroamérica habrá reducido la deuda en unos 1.400 millones de euros.

"Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del grupo Telefónica, basada en una estrategia de creación de valor, optimización del retorno sobre el capital y posicionamiento estratégico", indicó la comunicación de Telefónica a la CNMV.

