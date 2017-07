Tesla saca al mercado esta semana su esperado Model 3

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla anunció hoy la salida al mercado el próximo viernes de su esperado Model 3, con el que el fabricante quiere que los coches eléctricos sean accesibles para todo el mundo.

El fundador de Tesla, Elon Musk, publicó esta madrugada en su cuenta de Twitter que el Model 3 "superó todos los requisitos regulatorios para ser producido dos semanas antes de lo previsto", por lo que esperan que este viernes salga de fábrica el primero.

Musk anticipó que esperan que la producción vaya acelerándose "exponencialmente" de manera que en agosto se fabriquen 100 unidades, más de 1.500 en septiembre y se llegue a 20.000 al mes para diciembre, convirtiéndose en el primer modelo de producción masiva de la compañía.

El Model 3, según ha adelantado el multimillonario de origen surafricano, tendrá una aceleración de 0 a 60 millas (de 0 a 100 kilómetros por hora) "en menos de seis segundos", y una autonomía de "al menos 250 millas (400 kilómetros)" con una carga de la batería.

Pero la mayor novedad es que en Estados Unidos la versión básica del Model 3 tendrá un precio de 35.000 dólares (27.500 dólares si se descuentan las subvenciones a los coches eléctricos), con lo que, según Musk, será el "mejor vehículo" que se podrá comprar por ese precio y podrá convertirse en un automóvil de masas.

Hasta ahora, Tesla sólo había fabricado y comercializado automóviles de lujo cuyos precios empezaban por el doble de lo que costará el Model 3.

Tesla ha hecho una enorme apuesta por el éxito del Model 3, del que para 2018 espera estar produciendo medio millón al año y con el que espera revertir finalmente la tendencia de sus finanzas.

El mercado recibió con optimismo el anuncio del lanzamiento del Model 3 antes de lo anticipado y las acciones de la empresa comenzaron la jornada con un avance de 1,3 % en el índice Nasdaq.

Aunque las acciones de la empresa han aumentado más de 65 % en lo que va de año, en anticipación del lanzamiento del Model 3, en sus catorce años de historia sólo ha obtenido beneficios en un trimestre (el tercero de 2016) y en los últimos cinco años sus pérdidas se calculan en unos 2.300 millones de dólares.

El Model 3, según los expertos en la industria automovilística, se puede convertir en el vehículo más seguro de la historia gracias a sus avances tecnológicos.

Según un reciente estudio de Adan Jones, analista del sector de la firma de inversiones Morgan Stanley, el Model 3 es 10 veces más seguro "que el vehículo medio" que circula ahora por las carreteras.

Tesla ha anunciado que el vehículo saldrá de fábrica con la última versión del sistema Autopilot, una combinación de software y sensores que un día le han de permitir circular de forma autónoma e incluirá un sistema de carga rápida de las baterías.

La empresa ha venido incorporado este equipamiento de conducción autónoma a las versiones más equipadas de su Model S, un vehículo que tiene un precio de partida de 76.000 dólares.

Tesla considera que su tecnología de vehículos autónomos puede reducir el número de muertes a causa de accidentes de carretera en un 90 %, lo que supondría salvar entre 27.000 y 36.000 personas al año en Estados Unidos.

Otro aspecto del Model 3 que es similar al Model S es que el vehículo cuenta con dos maleteros. Además del tradicional espacio de carga trasero, la ausencia del motor de combustión en la parte delantera permite utilizar el habitáculo para transportar objetos, con lo que será el vehículo con mayor espacio de carga de su gama.

La empresa dice haber recibido más de 350.000 pedidos en firme del Model 3, por los que los interesados tuvieron que abonar mil dólares reembolsables, por lo que tiene ahora en la producción su mayor reto.

Aumentar su capacidad de producción hasta las 500.000 unidades al año le será posible principalmente gracias a la gigantesca fábrica de baterías que ha instalado en el desierto de Nevada, que cuando esté a pleno funcionamiento fabricará más baterías de litio-ion que todo el resto del mundo.

Para el lanzamiento del Model 3, Tesla también prevé ampliar su red de tiendas en un 30 % para añadir un centenar de concesionarios y puntos de servicio en todo el mundo.

Handover party for first 30 customer Model 3's on the 28th! Production grows exponentially, so Aug should be 100 cars and Sept above 1500.