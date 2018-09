Trump amenaza con dejar a Canadá afuera del TLCAN

Donald Trump amenazó nuevamente este sábado con excluir a Canadá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en medio de unas difíciles negociaciones debido a la intransigencia del presidente de Estados Unidos.

"No hay una necesidad política de mantener a Canadá en un nuevo acuerdo TLCAN. Si no alcanzamos un buen acuerdo después de décadas de abuso, Canadá saldrá", dijo el mandatario en una serie de mensajes en Twitter, al día siguiente de que se suspendieran las conversaciones con Ottawa hasta el próximo miércoles.

Trump también amenazó con "simplemente poner fin a todo el TLCAN" si el Congreso interfiere en el asunto. "¡O alcanzamos un buen acuerdo o volvemos al pre-TLCAN!", dijo Trump, cuyo gobierno cerró un acuerdo por separado con México al que Canadá busca asociarse.

México allanó el camino hacia un TLCAN 2.0 al lograr el lunes un acuerdo con Estados Unidos, pero desde entonces Trump ha amenazado una y otra vez con dejar a Canadá al margen. Sin embargo, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland había reiterado el viernes que un acuerdo que convenga a los tres socios "está al alcance".

