Trump llama “loco” a multimillonario que busca enjuiciarlo

El presidente Donald Trump respondió el viernes a un multimillonario de California que prometió gastar al menos 10 millones de dólares en una campaña para llevarlo a juicio de destitución.

Trump usó Twitter para llamar a Tom Steyer “loco y totalmente desquiciado”. Agregó que Steyer “ha estado peleando contra mí y mi agenda Devolver la Grandeza a Estados Unidos desde el principio”, y agregó que el ambientalista multimillonario “¡nunca gana elecciones!”.

Steyer recientemente lanzó la campaña publicitaria, la cual se ha trasmitido en Fox News y otros medios nacionales, argumentando que Trump debería ser destituido de su cargo. El empresario sostiene que Trump está llevando al país a una guerra nuclear, está obstruyendo la labor del FBI y amenazando con cerrar las organizaciones de noticias que no le simpatizan.

El multimillonario quiere que los espectadores telefoneen a sus representantes en el Congreso y les pidan enjuiciar al mandatario.

Wacky & totally unhinged Tom Steyer, who has been fighting me and my Make America Great Again agenda from beginning, never wins elections!