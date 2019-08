Trump niega haber sugerido bombardear huracanes

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó el lunes haber sugerido lanzar bombas nucleares contra los huracanes antes de que tocasen tierra en Estados Unidos, calificando de "ridículo" el reporte publicado por el portal de noticias Axios.

Según un artículo publicado el domingo por Axios, Trump preguntó durante una reunión si sería posible interrumpir la formación de huracanes en la costa de África arrojando una bomba atómica en el ojo de la tormenta.

El informe, que citó una fuente anónima, dijo que los asistentes salieron de la sesión informativa sobre huracanes pensando: "¿Qué hacemos con esto?".

Axios no dijo cuándo tuvo lugar esta conversación. Pero Trump criticó el artículo, considerándolo parte de las "noticias falsas" que siempre cuestiona.

La Casa Blanca se negó a comentar el informe antes, pero Axios citó a un alto funcionario de la administración diciendo que el "objetivo de Trump no es malo".

Axios dijo que el presidente había hecho previamente una sugerencia similar en una conversación en 2017, preguntando a un alto funcionario si la administración debería bombardear huracanes para evitar que toquen tierra. Trump no especificó en 2017 el uso de bombas nucleares.

La idea de bombardear huracanes no es nueva, y fue originalmente propuesta por un científico del gobierno en la década de 1950 bajo la presidencia de Dwight Eisenhower. Desde entonces, ha seguido apareciendo, aunque los científicos están de acuerdo en que no funcionaría.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés) tiene una página dedicada a esta idea.

"Durante cada temporada de huracanes, siempre aparecen sugerencias de que uno debería simplemente usar armas nucleares para tratar de destruir las tormentas", dijo la NOAA.

Una bomba no solo no alteraría una tormenta, sino que los vientos propagarían rápidamente restos radiactivos sobre las tierras cercanas, agregó NOAA.

"No hace falta decir que no es una buena idea", dijo NOAA.

Estados Unidos es azotado regularmente por huracanes. En 2017, uno llamado Harvey se convirtió en el huracán más fuerte en tocar tierra en 12 años.

Usuarios en Twitter reaccionaron con ironía al reporte de Axios.

"No, no es 'The Onion'", escribió un usuario, refiriéndose a la publicación satírica de noticias conocida por titulares extravagantes.

"¿Qué podría salir mal?", se preguntó otro.

Muchos tuits también incluyeron el hashtag #ThatsHowTheApocalypseStarted (Así empezó el apocalipsis).

La precandidata presidencial demócrata Kamala Harris también intervino, tuiteando: "El tipo se tiene que ir".

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!