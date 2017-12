La UE adoptó una lista negra de 17 paraísos fiscales en la que figura Panamá

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea adoptaron este martes su primera lista de 17 paraísos fiscales que operan fuera del bloque europeo, indicó el ministro francés Bruno Le Maire, una clasificación en la que figura Panamá.

"Adoptamos hoy a nivel de la UE una lista de Estados que no hacen lo suficiente en la lucha contra la evasión fiscal", esta "lista negra comprende 17 Estados", indicó Le Maire, a la prensa en Bruselas.

La lista está compuesta por Bahréin, Barbados, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Guam, las islas Marshall, Macao, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Samoa, la Samoa Americana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, y Túnez, según una fuente diplomática.

Aunque se debatió durante la mañana la inclusión de Marruecos y Cabo Verde en la lista, estos no formarán parte finalmente tras enviar sus compromisos recientemente, según una fuente diplomática.

Peor suerte corrieron Panamá, Túnez y Emiratos Árabes Unidos que, pese a enviar sus compromisos durante la noche, forman parte de la lista porque "era demasiado tarde", precisó la misma fuente.

La UE decidió postergar a primavera la eventual inclusión de ocho países afectados por los huracanes en septiembre, entre estos Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica o las islas Vírgenes británicas.

Asimismo, según Le Maire, los países del bloque adoptaron una "lista gris" de 47 países, que propusieron compromisos que ahora deben verificarse.

Bruselas inició en 2016 una evaluación para determinar el riesgo en los países de fuera del bloque de favorecer la evasión fiscal, a través de una serie de criterios: la falta de transparencia, la existencia de regímenes fiscales preferenciales y el respeto de los criterios de la OCDE contra la optimización fiscal agresiva.

#Ecofin ministers just agreed on an #EUList of non-cooperative jurisdictions: https://t.co/4olb6CyZQz #TaxHavens pic.twitter.com/7JUq7SwQhd