Uber dice que dejaría de operar en Quebec por nuevas leyes

Uber dijo el martes que dejará de operar en Quebec el próximo mes si la provincia no rescinde nuevas regulaciones que fueron presentadas la semana pasada.

Jean-Nicolas Guillemette, jefe de Uber en la provincia canadiense, informó que la empresa dejará de funcionar el 14 de octubre sI el gobierno no da marcha atrás.

Laurent Lessard, ministro de Transporte, dijo el viernes que la provincia permitiría que Uber siguiera operando si los choferes de la compañía se someten a una revisión de antecedentes penales realizados por la policía, en vez de hechos por firmas privadas de seguridad. Los conductores de Uber también tendrán que tomar la misma cantidad de horas de entrenamiento que los taxistas normales, o sea 35 horas, en vez de 20.

Guillemette dijo que la provincia no consultó con Uber antes de hacer los cambios. Agregó que las nuevas leyes hacen imposible que el servicio continúe en Quebec.

El anuncio de Uber no fue bien recibido en Quebec.

"No me importa", dijo el alcalde de Montreal Denis Coderre a los canales noticiosos BNN. "Francamente, tenemos que tener regulaciones y si ellos amenazan con irse, no me importa".