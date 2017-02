Uber inicia investigación "urgente" sobre acoso sexual

El director ejecutivo de Uber, Travis Kalanick, anunció este lunes el inicio de una "investigación urgente" en la compañía de transporte privado después de que una exempleada denunciara el domingo en una entrada en su blog el acoso y el sexismo imperantes en la empresa.

" Lo que aquí se describe es aborrecible (y) contrario a todo aquello en lo que creemos. Cualquiera que se comporte de esa manera o piense que eso está bien será despedido", dijo Kalanick en Twitter.

" He dado instrucciones a Liane Hornsey (director de recursos humanos) que realice una investigación urgente. No puede haber ningún espacio para este tipo de conducta en Uber", señaló.

Susan Fowler, una ingeniera que trabajó en Uber hasta fines del año pasado, dijo que su director le hizo insinuaciones sexuales apenas ingresó a la empresa a fines de 2015.

Fowler se quejó ante jefes de la compañía el departamento de recursos humanos, pero le dijeron que era la "primera ofensa" de ese hombre y que no querían castigar y hacer sentir incómodo a un "alto ejecutivo".

La denunciante dijo que en los meses siguientes conoció a otras ingenieras en la compañía que le manifestaron haber sufrido acosos similares.

Después de presentar varias denuncias por lo que consideró conductas inapropiadas, Fowler dijo que su director le comunicó que estaba "caminando por la cornisa" por denunciar a su jefe ante el departamento de recursos humanos.

1/ What's described here is abhorrent & against everything we believe in. Anyone who behaves this way or thinks this is OK will be fired. https://t.co/6q29N7AL6E