Walmart enfrenta demanda en California por discriminación racial

La gigantesca cadena Walmart fue demandada este viernes por supuesta discriminación contra negros en uno de sus almacenes en California, informó la abogada que impulsa la causa.

Una clienta notó en una sucursal en la ciudad de Perris --100 km al sudeste de Los Ángeles-- que solo cosméticos usados comúnmente por afroamericanos -cremas, lociones y hasta un peine que costaba centavos- estaban bajo llave tras un vidrio.

"Le dijo un empleado que era una directriz de la casa matriz de la corporación", explicó en una rueda de prensa la abogada Gloria Allred, conocida por tomar casos de derechos civiles. Y "le dijeron además que necesitaban escoltarla hasta la casa registradora para que pudieran comprarlo".

La mujer pidió hablar con el gerente, que no le dio una respuesta clara. En otras dos tiendas Walmart en el área, una no tenía el vidrio, pero sí una cámara apuntando directamente al anaquel y en otra los productos no estaban a la venta.

Allred explicó que la demanda -por un monto no precisado- responde a esta "práctica y política discriminatoria".

"Alegamos que Walmart ha violado la ley de derechos civiles de California" -que prohíbe a las empresas discriminar a sus clientes por raza- y a "perpetuar el estereotipo racial de que los negros son ladrones".

La abogada exigió el cese inmediato de esta práctica, que causa "humillación y daños psicológicos".

La demandante, Cecil Grundy, de 43 años, llegó a grabar con su celular el departamento de belleza, donde notó las diferencias que impulsaron la demanda.

"No toleramos ningún tipo de discriminación en Walmart, servimos a más de 140 millones de clientes semanalmente, de todos los grupos demográficos", dijo la corporación en un comunicado enviado a la AFP.

El grupo explicó que algunos productos son puestos bajo llave porque son objeto de más robos. Esto incluye cosméticos, así como productos electrónicos y automotores.

Cada tienda decide a cuáles productos se aplican esas medidas adicionales de seguridad.

Esta práctica con los cosméticos para negros en Walmart ya fue denunciada en otros lugares de Estados Unidos, como en Virginia, donde lo denunció el Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio (UFCW, por su sigla en inglés).