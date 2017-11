Janet Yellen renuncia a la junta de la Fed

635x357 Janet Yellen presentó el lunes su renuncia a la junta de la Reserva Federal ante el presidente Donald Trump. MARTIN CRUTSINGER (Associated Press)

Janet Yellen presentó el lunes su renuncia a la junta de la Reserva Federal ante el presidente Donald Trump, y anunció que dejará el organismo cuando su sucesor preste su juramentación.

En una carta enviada al mandatario, Yellen dijo que ella haría “todo lo que pueda" para asegurarse de que haya una transición fluida hasta que llegue Jerome Powell, elegido por Trump el 2 de noviembre para que asuma la presidencia de la Fed, luego de negarle un segundo período a Yellen.

Tras la renuncia de Yellen, ahora Trump podrá llenar en su primer año de gobierno cinco puestos de los siete que tiene la junta, aparte de escoger a Powell como presidente de la Fed. Lael Brainard será la única integrante de la junta del banco central que no ha sido nominada por el mandatario, lo cual quiere decir que las selecciones del presidente tendrán una influencia tremenda al momento de establecer la política monetaria del país.

La audiencia de confirmación de Powell está programada para la próxima semana ante el Comité Bancario del Senado. No se prevé que Powell, otrora el único republicano en la junta de la Fed, enfrente muchos obstáculos para ser confirmado al puesto de presidente. Él ha estado en la junta de la Fed desde el 2012.

El período de cuatro años de Yellen como presidente de la Fed concluye el 3 de febrero. Pero ella podría haber elegido seguir en la junta hasta que su período como integrante de la misma terminara en enero del 2024.

Ahora la junta tiene tres vacantes, incluido el puesto de vicepresidente. Este año, Trump escogió al financista Randal Quarles como vicepresidente de supervisión.

El gobierno no ha anunciado a quiénes ha escogido para las otras vacantes. Pero la semana pasada, el Wall Street Journal reportó que Mohamed El-Erian, ex director general de Pacific Investment Management Co. (PIMCO), era uno de varios candidatos que estaban siendo considerados para el puesto de vicepresidente.

Se reportó también que se analiza la posibilidad de que la comisionada estatal de banca de Kansas, Michelle Bowman, ocupe un puesto en la junta de la Fed que está reservado para alguien con experiencia en banca de propietarios locales.

Hasta el lunes, Yellen había no había dicho si se quedaría en la junta de la Fed si es que no le daban otro período como presidenta.

En su carta a Trump, la funcionaria dijo que había tenido "el gran privilegio y honor" de servir en el sistema de la Reserva Federal durante más de tres décadas, a partir de la década de 1990, cuando fue integrante de la junta.