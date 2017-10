Cómo escoger el mejor auto

Es difícil saber por dónde empezar cuando hay que escoger un auto, sobre todo con tantos modelos en el mercado y diseños nuevos que salen todo el tiempo. Resulta tan confuso, que mucha gente se decide por el mismo modelo —si les gusto el último que adquirió— ignorando opciones nuevas y mejores.

Otra gente acepta recomendaciones de amigos para comprar algo que le llama la atención por un diseño estilizado o por una publicidad atractiva.

Hay una manera mejor de escoger el mejor carro. Es un enfoque práctico que también le permite divertirse. Aquí le detallamos el proceso:

_Decida lo que necesita.

_Haga un presupuesto.

_Use un buscador de autos en línea para encontrar uno que se ajuste a sus necesidades y a su presupuesto.

_Solicite probar por lo menos tres carros.

_Revise su investigación y haga una decisión.

Vamos a analizar cada paso.

DECIDA LO QUE NECESITA

Sea honesto: Realmente, ¿cuántas veces va a las montañas o remolca una caravana o carga de madera? Si usted trata de conseguir un carro que haga de todo, terminará comprando mejoras opcionales y a la vez, pagando demasiado.

En la vida hay necesidades y hay deseos. Cuando escoja un carro, empiece por entender si realmente necesita uno o si puede satisfacer sus necesidades con el transporte público o compartiendo un vehículo con otros compañeros para ir al trabajo. Si decide que necesita un auto, prosiga a reducir el número de sus necesidades y anótelo en un papel. Si usted se adhiere a esta lista, sus necesidades lo llevarán a escoger el carro que más le convenga.

Si tiene una familia grande y necesita sitio para seis pasajeros, su opción puede ser muy clara, va a necesitar una van. Si es soltero y le gusta conducir en todo terreno los fines de semana, es obvio que va a necesitar un vehículo con tracción en las cuatro ruedas.

HAGA UN PRESUPUESTO

A menos que tenga mucho dinero guardado, probablemente necesitará pedir un préstamo para comprar su carro. Es inteligente que el total de sus gastos mensuales para el auto —pagos, seguro, gasolina, mantenimiento, reparaciones, registro— sea un 20% o menos de sus ingresos al mes. Use un calculador de préstamos para averiguar cuál le ofrece un pago mensual que se ajuste cómodamente a su presupuesto. Evite la tentación de estirar el préstamo por más de 60 meses (cinco años) para comprarse un carro más caro. Cada año que pasa, el valor del carro va disminuyendo y usted corre el riesgo, después de cinco años, que la cantidad del préstamo pendiente sea mayor de lo que realmente vale.

USE UN BUSCADOR DE AUTOS EN LÍNEA

Muchos portales de carros en el internet, como Autotrader o el Kelley Blue Book, ofrecen herramientas que le permiten restringir su búsqueda por precio, categoría de vehículo y hasta la variedad de mejoras opcionales que pueda agregar a su carro. Haga una lista de objetivos para investigar cinco autos, leyendo revisiones de desempeño de los expertos y de los dueños de vehículos.

Aunque esté totalmente convencido de que sabe lo que quiere, es importante también fijarse en modelos competitivos. El mercado está tan repleto en estos días, que es fácil pasar por alto un modelo que se ajuste más a sus necesidades que aquel que eligió para comenzar. No apresure esta parte del proceso, porque una vez que compre un carro nuevo, va quedarse con él por años. Basándose en su investigación, reduzca su búsqueda a tres autos.

PROBANDO EL AUTO

Probar un carro es parte de la diversión de comprarlo. Sin embargo, también es un asunto serio, ya que es algo crucial antes de tomar la decisión de comprar o no el vehículo en que está interesado.

A continuación ofrecemos una manera fácil de hacerlo: Escoja una mañana, preferiblemente durante la semana, cuando los lotes de carros están vacíos, y llame al departamento de venta de un concesionario. Dígale al gerente que quiere hacer una cita para probar un auto, pero que no va a comprarlo enseguida, porque todavía está comparando diferentes modelos. Pruebe los tres carros preferidos en su lista, uno detrás del otro, para que la impresión de cada auto quede fresca en su mente.

REVISE SU INVESTIGACIÓN Y HAGA UNA DECISIÓN

Después de probar los autos, váyase del concesionario. Si todavía no está decidido, vuelva al buscador de carros y encuentre un nuevo candidato. Pero si su decisión es obvia, entonces prosiga a la fase de hacer el trato.

Aunque usted no se dé cuenta, sus impresiones y su intuición forman parte de su decisión. No hay nada malo en esto —disfrútelo. Pero no se deje llevar por las apariencias. Considere las posibilidades prácticas primero, y deje la puerta abierta para disfrutar con la compra de su carro. Entonces saldrá con un auto que usted quiera y que se ajusta a sus necesidades.