Los minoristas en EEUU tienen feliz Navidad: buenas ventas

Los compradores estadounidenses parecen sentirse a gusto con la economía y están gastando más de lo esperado en artículos como utensilios de cocina, juguetes y abrigos, lo que podría hacer que esta sea la mejor Navidad para las empresas minoristas en varios años.

Algunos minoristas habían tenido pocas razones para estar felices últimamente, pero no hay duda de que las tiendas necesitan seguir adaptándose a la forma en que las personas adquieren productos mientras el gasto se mueve cada vez más a las compras en línea.

El estado de ánimo de los consumidores, sin embargo, podría cambiar de nuevo en función de cómo se sientan afectados por la recién aprobada reforma fiscal. Los recortes impositivos significarán que algunos compradores tendrán más dinero en sus bolsillos, pero que podrían optar por ahorrarlo en lugar de gastarlo.

Los expertos han emitido pronósticos prometedores para esta temporada de compras de fin de año. Los compradores parecen estar de buen humor, ya que la tasa de desempleo se encuentra en su nivel más bajo en 17 años y el estado de ánimo del consumidor ha alcanzado su nivel más alto desde el 2000.

"Me siento confiado y optimista acerca de gastar este año", dijo Jorge Nova, un residente de Miami, mientras iba de compras el fin de semana de Acción de Gracias, cuando él y otras personas hacían fila frente a una tienda de la cadena Best Buy. Nova compró un televisor de 65 pulgadas. "Realmente no tengo un presupuesto claro, pero ha sido un buen año para mí".

Los compradores están gastando a un ritmo no visto desde la Gran Recesión, afirmó Craig Johnson, presidente del grupo de consultoría minorista Customer Growth Partners.

Jack Kleinhenz, economista en jefe de la National Retail Federation, pronostica que el menudeo alcanzará o excederá el pronóstico de vacaciones de su grupo comercial. Eso podría marcar el mejor desempeño desde 2014.

Tom McGee, director ejecutivo del Consejo Internacional de Centros Comerciales, cree que el tráfico de compradores y las ventas en centros comerciales fueron más altos que el año pasado, cuando los consumidores compraron especialmente productos electrónicos, ropa y juguetes.

La semana anterior a Navidad es crítica para las tiendas, pues representa más del 20% del tráfico en toda la temporada, informó ShopperTrak, que monitorea el tráfico de compradores. Debido al calendario de este año, con un fin de semana completo antes de Navidad, los minoristas también podrían ver más compradores tardíos.

Los periodistas de The Associated Press Adriana Gómez Licón en Miami, Jacob Jordan en Atlanta y Jennifer McDermott en Warwick, Rhode Island, contribuyeron para este despacho

