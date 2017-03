Una novedad en McDonald's: carne fresca

McDonald's anuncia una novedad total: carne fresca en algunas de sus hamburguesas.

La gran cadena de comidas rápidas dijo el jueves que sustituirá la carne congelada por carne fresca en sus hamburguesas Cuarto de Libra (Quarter Pounder) a partir del año próximo en la mayoría de sus locales en Estados Unidos. Los empleados la cocinarán a pedido en la parrilla.

Ese ha sido el mayor argumento de venta de su competidor Wendy's. Pero son otros los factores que han provocados cambios en el menú de McDonald's, conocido durante décadas por los miles de millones de personas atendidas más que por sus decisiones culinarias.

Desde hace tiempo, la líder mundial en hamburguesas trata de mejorar su imagen a medida que más gente rehúye los alimentos procesados.

Ha modificado sus recetas, eliminado las sustancias preservativas de los McNuggets de pollo y el jarabe de maíz de alta fructosa de sus panecillos.

La empresa busca revertir una racha de tendencias adversas que provocaron un cambio en el máximo nivel ejecutivo hace dos años. Contrató a Steve Easterbrook como gerente general para orientarla en una dirección más prometedora. Es un emprendimiento en curso.

Semanas atrás, McDonald's reconoció que perdió 500 millones de transacciones de clientes en Estados Unidos desde 2012, la mayoría de las cuales fueron a la competencia.

McDonald's Corp., con sede en Oak Brook, Illinois, ensayó los Cuarto de Libra con carne fresca en más de 400 restaurantes en Dallas y Tulsa, Oklahoma, antes de introducir los cambios en todo el país. Para mediados de 2018, habrá carne fresca en la mayoría de sus 14.000 locales en Estados Unidos salvo Alaska, Hawái y algunos aeropuertos.

