Bradley Cooper está 'muy nervioso' ante su esperado dueto con Lady Gaga en los Óscar

Aunque 'Shallow' parte como clara favorita para hacerse con el galardón a la mejor canción original del año en la escena cinematográfica, el actor, director y cantante ocasional Bradley Cooper afronta con gran nerviosismo la actuación con la que presentará, junto a Lady Gaga, el tema principal de 'Ha nacido una estrella' en la ceremonia de entrega de los premios Óscar, la cual tendrá lugar el próximo 24 de febrero en el teatro Dolby de Los Ángeles.

"No estoy preparado en absoluto, voy a tener que ensayar mucho más. Antes de rodar la película no era capaz de cantar siquiera. Así que el hecho de tener que actuar delante de tanta gente me tiene muy nervioso. He aprendido que no es nada fácil lo que tienen que hacer los artistas de este ámbito. Trabajamos muchísimo en esta cinta y ahora necesito hacer lo mismo para el número [de los Óscar]", ha confesado a 'Entertainment Tonight'.

Sin embargo, el astro de Hollywood cuenta con dos elementos a su favor que sin duda contribuirán notablemente a hacer de la velada todo un éxito: el entrenamiento vocal al que se ha visto sometido en los últimos días por cortesía de Roger Love -su instructor en este sentido- y, por otro lado, la experiencia adquirida la semana pasada cuando apareció por sorpresa en uno de los últimos recitales de Gaga para interpretar una vez más 'Shallow' a dúo con la estrella del pop.

"La verdad es que no me preparé demasiado para esa actuación, fue más bien una prueba para ver qué tal me manejaba en el escenario. Fue una experiencia maravillosa, pero no, necesito trabajar más y ensayar antes de los Óscar. Fue algo impulsivo, llamé a Gaga porque sabía que iba a dejar 'Shallow' para el final de su concierto, y le pregunté si no le importaba que me uniera a ella, básicamente para comprobar si podría hacerlo", ha revelado en la misma entrevista.