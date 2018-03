Por Elizabeth Hurley no pasa el tiempo

El perfil de Instagram de Elizabeth Hurley está repleto de imágenes en las que aparece posando en bikini -por algo tiene su propia línea de ropa de baño-, paseando por la playa o, en definitiva, mostrando que aún posee la misma silueta que le permitió robarle el protagonismo al mismísimo Hugh Grant, su entonces novio, cuando le acompañó al estreno de 'Cuatro bodas y un funeral' luciendo el ya mítico vestido de Versace sujeto con imperdibles.

La última instantánea que ha compartido la actriz con todos sus seguidores la retrata al más puro estilo Kardashian posando frente al espejo, ataviada solo con una escueta parte de abajo de su bikini y un especie de chaqueta semi-transparente que apenas oculta sus encantos y que le ha ayudado a conseguir más de 85.000 'likes' en apenas un día.

Lo más curioso es que a la protagonista de la serie 'The Royals' no parece tener miedo a las odiosas comparaciones, ya que no le tiembla el puso a la hora de publicar una instantánea suya actual ligera de ropa poco después de rescatar del baúl de los recuerdos otra imagen suya de hace años en el que posaba frente a la cámara con un sugerente dos piezas rojo. Y no es para menos, en vista de que -al igual que el buen vino- la estrella solo parece mejorar con el paso del tiempo.

Curiosamente, el encargado de manejar las redes sociales de Elizabeth, las mismas en las que posa tan sugerente, es su hijo adolescente Damian, tal y como revelaba ella misma hace tiempo"Damian me dice todo el tiempo lo que tengo que publicar. Me suplica todos los días que le deje abrirse una cuenta pública de Instagram, pero quiero que espere hasta cumplir los 16. Sin embargo va a crear la cuenta oficial de fans de la serie 'Royals' [protagonizada por ella] este verano cuando empecemos a rodar la tercera temporada", explicaba la intérprete a la revista HELLO!