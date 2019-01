Familiares de víctimas de armas de fuego, protagonistas de un desfile de moda en Boston

Decenas de familiares de víctimas de tiroteos se convirtieron en modelos por un día en un desfile realizado el domingo en Boston, con el objetivo de evitar la trivialización y el olvido.

La activista Asia Jackson, organizadora del evento con la asociación "We Are Better 2gether", reunió el domingo a varios diseñadores locales para el desfile, cuyos ingresos irán a varias organizaciones para apoyar a los familiares de víctimas.

Unas 48 personas murieron por disparos de armas de fuego en Boston en 2018, por encima de la cifra del año anterior (45) y significativamente más que el promedio de los últimos cinco años (37), según datos publicados por la policía de la ciudad.

El grueso de los homicidios se concentraron en los barrios de Roxbury, Mattapan y Dorchester, con mayoría de población negra.

"Les encantó la idea", dijo Jackson sobre los familiares de las personas asesinadas a tiros. "Nadie lo había hecho todavía".

"Queríamos que representaran a sus seres queridos desaparecidos, que vinieran al desfile y fueran parte de él", dijo.

Estos modelos por un día, de todas las edades y todas las formas, desfilaron el domingo en un ambiente festivo, en una sala repleta del centro de Boston.

"Esto demuestra a la gente que hay otras formas de luchar que recurrir a la violencia", dijo Ebony LePenn, cuyo esposo Anthony Clay fue asesinado a tiros en 2016. "Hay otras formas de expresar las emociones", agregó.

LePenn aboga por un endurecimiento de la legislación de control de armas, que afectaría principalmente a fabricantes y condiciones de comercialización.

El evento del domingo también fue una manera, "para demostrar que no hemos olvidado y que podemos transformar el dolor en acción".