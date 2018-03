Hija de Richard Pryor niega que heber tenido sexo con Marlon Brando

La actriz Rain Pryor, hija del fallecido cómico Richard Pryor y de la segunda de las siete esposas este tuvo a lo largo de su tumultuosa vida, la también intérprete Shelley R. Bonus, no ha tardado en hacer uso de sus redes sociales para desmentir con rotundidad las declaraciones que, esta semana, pronunciaba el productor Quincy Jones sobre el supuesto encuentro sexual que su progenitor habría mantenido con Marlon Brando.

"Papá no tuvo relaciones de esa naturaleza con Brando. Nunca hubo viajes en crucero, ni flores ni notas románticas entre ellos. Ni siquiera hubo papeles cinematográficos. Mi padre era un hombre de mente abierta, hasta el punto de que las noticias sobre su relación con una mujer transexual en los 70 y 80 no eran realmente sorprendentes. Yo la conocía, pero no como la persona transexual de mi casa, sino como la mujer que todos aceptábamos", ha escrito la artista en su perfil de Facebook, aludiendo además a la -en su momento- controvertida relación sentimental que mantuvo su progenitor.

A través de tan directo mensaje, Rain se ha encargado no solo de negar de forma tajante las impactantes -y ahora cuestionadas- revelaciones hechas por Quincy Jones en el marco de una extensa y llamativa entrevista concedida a la revista Vulture, sino también la supuesta confirmación que, sobre estas prácticas sexuales, ofrecía ayer jueves la viuda del intérprete, Jennifer Lee Prior, quien además atribuía el idilio a las "potentes drogas" que se consumían en la década de los setenta y que, a su juicio, distorsionaban por completo la percepción de la realidad.

"Lo peor de todo es que la viuda de mi padre ha validado esas palabras porque, imagino, necesita legitimarse de alguna forma y ensuciar el nombre de mi padre incluso ahora que está muerto. La verdad es que ella odiaba a Quincy Jones y también a papá", reza otro extracto del ataque frontal que ha desplegado Rain contra Jennifer, casada con Prior en dos ocasiones: primero entre 1981 y 1982 y, posteriormente, desde 2001 hasta la muerte de este en 2005.

Y como era de esperar, la artista también se ha pronunciado en términos muy duros contra el responsable directo de los rumores que no han dejado de circular estos días sobre la naturaleza del vínculo personal entre Marlon Brando y su progenitor, asegurando que Quincy Jones "está perdiendo la cabeza" y que, inexplicablemente, a sus 84 años busca "publicidad" a partir de entrevistas llenas de "noticias falsas" y puro "sensacionalismo".

"Me parece curioso que todos aquellos que predican contra las noticias falsas y que quieren que los negros estén mejor representados en la vida pública acaben publicando una entrevista de Quincy completamente irrelevante y llena de mi****. Quincy fue un gran productor en su momento, pero ahora está perdiendo la cabeza y ha decidido ganar algo de publicidad con una entrevista simplemente sensacionalista", ha manifestado sin olvidarse de cargar también contra la publicación que ha difundido la que, sin duda, es la entrevista más comentada y chocante de lo que va de año en el mundo del entretenimiento.