James Corden evitará hacer 'bromas' en la ceremonia de los Grammy

Si por algo se ha destacado el cómico James Corden tras su salto a la escena televisiva estadounidense es, además de por su carácter extrovertido, por el ingenio que se desprende de sus mordaces chistes, pero lo cierto es que el también presentador asegura ahora con rotundidad que su papel como conductor de la próxima ceremonia de los premios Grammy se verá exento de las típicas bromas de las que hace gala en otras ocasiones más "propicias" para ello.

"La verdad es que no creo que sea el tipo de encuentro más propicio para hacer el tipo de chistes a los que estoy acostumbrado. Pienso que el Staples Center [el pabellón más famoso de Los Ángeles] no es el sitio más adecuado para hacer comedia pura y dura, simplemente no estamos hablando del mismo tipo de espectáculo. Por supuesto, vamos a intentar que sea lo más divertido y entusiasta posible", confesó el británico a la revista People.

El cambio de registro al que deberá someterse de cara a la gran noche de la industria discográfica, que a su juicio difiere claramente del de otras multitudinarias galas que ya ha presentado, como la de los premios Tony del año pasado, supone una presión adicional para James Corden y le ha obligado a esforzarse aún más para lograr estar a la altura de las expectativas.

"Estoy bastante nervioso ante este reto, muy asustado para ser sincero, pero voy a intentarlo y trataré de dar lo mejor de mí mismo", explicó en la misma conversación antes de reafirmarse en su opinión de que la noche de los Grammy poco tiene que ver con su experiencia previa en el mundo del teatro."En lo que a presentar se refiere, diría que los Tony requieren un perfil más tradicional de maestro de ceremonias. Los Grammy son completamente diferentes, tienes un papel más mecánico y se trata de ir dando paso a los distintos segmentos. Aún así trataremos de hacer que sea distendida y divertida".

De la misma manera, y a pesar de su conexión directa con el mundo de la música, James Corden descarta de plano tratar de reeditar durante la gala la popular sección 'Carpool Karaoke' de su programa nocturno en la televisión estadounidense, ya que en su opinión el laborioso proceso de grabación y edición que requiere difícilmente podría verse trasladado a una emisión en directo."Lleva tantos días y tanto trabajo hacerlo para la televisión, que dudo mucho que podamos planear algo así para la ceremonia. Simplemente no contamos con el tiempo suficiente para ello", sentenció.