Pamela Anderson mantiene un romance con un hombre que no es Julian Assange

La campaña pública que Pamela Anderson lleva meses realizando a favor de Julian Assange, así como sus visitas a la Embajada de Ecuador en Londres, donde este solicitó asilo diplomático en 2012, han dado pie a un sinfín de rumores acerca de una posible relación sentimental entre ambos.

Aunque la explosiva actriz afirma sentir un gran cariño hacia el fundador de WikiLeaks, además de encontrarle extremadamente "sexy", ahora ha decidido revelar que su corazón está ocupado por otro misterioso hombre para acabar de una vez por todas con las especulaciones acerca de la naturaleza del vínculo que les une.

"Somos amigos, sí. Somos muy amigos, adoro a Julian. Es una de las personas más interesantes que conozco; es muy valiente. Y no hay nada más sexy que la valentía. Pero yo no hablaría de un romance. Ya tengo suficiente romance en mi vida. ¿Puede un hombre ser suficiente? Eso es lo que pregunto yo... Uno para hablar y otro como amante. Soy muy afortunada", ha asegurado la explosiva rubia en el programa 'Good Morning Britain', dando a entender que Assange cumple un rol muy concreto en su vida sentimental, que por otra parte termina de completar otra persona. Pese a que no duda en expresar su cariño por Julian, la intérprete juega al despiste cuando se trata de concretar si a día de hoy mantiene una relación sentimental con un solo hombre o quién sería el afortunado.

"Le quiero, pero no. Tengo un compañero romántico. Ahora mismo estoy enamorada y he olvidado el pasado. Vivo el día a día. Ahora soy feliz".Desde que Pamela conoció a Assange a través de la diseñadora Vivienne Westwood, amiga personal, ha tratado de mantener vivo el interés mediático por la situación de su amigo de cualquier forma posible, bien sea denunciando el aislamiento que sufre o realizando declaraciones que no hagan más que avivar las habladurías sobre los motivos tras su especial interés en él."Llevo viéndole bastante tiempo. Es un luchador por la libertad. Es una de las personas más importantes del mundo", ha afirmado convencida.