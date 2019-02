Sam Smith no puede evitar 'deprimirse' cuando está de gira

Fiel a esa honestidad emocional que proyecta en sus canciones, el cantante Sam Smith ha aprovechado su última entrevista para reflexionar sobre los posibles motivos que le llevan a "deprimirse" ocasionalmente cuando se encuentra de gira, una reacción emocional que, como se desprende de sus palabras, no va necesariamente ligada a su ruptura del pasado verano con el actor Brandon Flynn, con quien mantuvo una relación de ocho meses.

"Salir de gira es una experiencia muy apabullante y, en ocasiones, me vengo abajo anímicamente cuando estoy viajando de un lado a otro. No sé muy bien por qué me deprimo de esa forma, pero creo que tiene mucho que ver con la responsabilidad y la presión que me impongo a mí mismo con mis conciertos", ha revelado en una entrevista al podcast 'Homo Sapiens'.

No obstante, el intérprete británico tampoco ha querido sortear ninguna cuestión acerca de su regreso a la soltería, hasta el punto de reconocer que, a día de hoy, le incomoda profundamente ser testigo de cualquier muestra de cariño y afecto entre parejas de enamorados, especialmente en aquellos momentos en los que se siente como una auténtica "mier**"."

Acabo de pasar por una ruptura bastante difícil y simplemente no estoy de humor para ver romanticismo. Cuando veo a una pareja de la mano o dándose un beso, solo pienso en meterles el dedo en el ojo.

La verdad es que es muy duro alegrarte por los demás cuando estás hecho una mier**. Pero por otro lado he de decir que Brandon es maravilloso y acabamos en buenos términos, y ahora quiero asimilar todo lo bueno que me dio esa relación", se ha sincerado.