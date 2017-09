Scott Disick y Sofia Richie se estrenan como pareja en Instagram

635x357 Scott Disick y Sofia Richie en la imagen compartida por él en (c) Instagram. EFE

Tras desmentir en varias ocasiones que entre ellos existiera algo más que una simple amistad, Scott Disick y la jovencísima Sofia Richie parecen haberse rendido ante la evidencia: que resulta imposible seguir negando su romance después de que en las últimas semanas les hayan fotografiados juntos y en actitud muy cariñosa en varias ocasiones.

El pasado jueves ambos disfrutaron juntos de una noche de fiesta en el club LIV de Miami en compañía de Travis Scott y Jonathan Cheban, dos de los allegados al mediático clan Kardashian/Jenner -del que también forma parte Scott como expareja de Kourtney- en calidad de actual novio de Kylie y mejor amigo de Kim respectivamente. Unos días después, concretamente el sábado, la pareja fue vista paseando de la mano por la playa antes de unirse a un grupo de amigos para disfrutar de una jornada a bordo de un barco, donde los paparazzi consiguieron retratar a Scott dedicándole carantoñas a Sofia -la hija menor del veterano Lionel Richie- e incluso agarrándole el trasero.





Esa misma noche, los dos acudieron a un restaurante en el que, como postre, les sirvieron una tarta con un misterioso mensaje de enhorabuena dirigido a los dos, aunque por el momento no ha trascendido qué estaban celebrando exactamente. Sin que ellos se lo propusieran, esta escapada ha acabado siendo mucho menos privada de lo que probablemente hubieran deseado, no solo por la presencia constante de los fotógrafos, sino por la falta de discreción de algunos de sus acompañantes, que no dudaron en publicar imágenes y vídeos en sus redes sociales en las que se les veía juntos. De hecho, uno de ellos compartió una instantánea en la que ambos aparecían besándose claramente.

Ante estas pruebas irrefutables, Scott y Sofia parecen haber decidido dar un paso más en su relación apareciendo por primera vez juntos en sus respectivas cuentas de Instagram. Pese a que en las imágenes no se muestran tan cariñosos como en la vida real, en la que ha publicado él se le puede ver abrazando a la joven de 19 años por la cintura y con el rostro apoyado en su cuello.

Hace apenas unos meses, Sofia afirmaba en el mismo medio que los rumores sobre su romance con Scott eran falsos: "Antes de que nadie se vuelva loco, Scott y yo solo somos amigos #Relax (sic)", aseguraba a todos sus seguidores en Twitter.