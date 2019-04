Actriz panameña cuenta cómo logró entrar en film de Steven Spielberg

La actriz, bailarina y cantante panameña, Ilda Mason, está viviendo el mejor momento de su vida, un sueño hecho realidad; esto, tras haber sido escogida luego de un año de continuas pruebas y audiciones, para formar parte de la nueva versión de "West Side Story" que prepara el reconocido y afamado cineasta, Steven Spielberg.

Así es, la joven panameña, contó en Exclusiva para Telemetro.com, cómo fue el proceso para lograr estar dentro de esta importante e histórica producción.

"Es un sueño hecho realidad, no hay palabras para describir esta emoción...el proceso de audición para esta película fue largo, mando mi primer video de audición en febrero del año pasado, era una audición abierta, era un video cantando...luego me dieron Call Back para leer escenas y cantar una canción del show, "América", de ahí recibí otro Call Back para ir a sus oficinas del casting y hacer lo mismo, leer escenas, cantar, etc...y de ahí no supe más nada hasta septiembre del año pasado que fueron las audiciones de baile...fui a las audiciones en Miami, como toda audición, un montón de gente, fue una experiencia muy retante y divertida al mismo tiempo...luego de allí me dieron Call Back para leer escenas, cantar...de ahí vino el último Call Back que fue en Nueva York, en octubre del año pasado, estaban todos los creativos...estaba Steven Spielberg, estaba todo el mundo y era tan difícil entrar y ver a Steven Spielberg allí...fue una audición increíble...bailamos en pareja, cantamos...y de ahí no supe nada hasta hace dos semanas, hasta abril, todo un año en este proceso de audición...", detalló.

Asimismo, reveló que ya comenzó con los ensayos para el film de la película que iniciará rodaje en el mes de junio en Nueva York. "No les puedo decir todavía cuál va ser mi papel en la película, más que soy una Shark...los ensayos son increíbles, somos de poquito a poquito, detallitos aquí, detallitos allá, es increíble, literalmente increíble...estoy muy feliz de poder representar a Panamá", expresó.

¿Quién es Ilda Mason y cómo llega a Nueva York?

En Panamá, participó en obras como La Bella y la Bestia, Hello Dolly, A Chorus Line, High School Musical, Peter Pan, Legalmente Rubia, entre otras. Luego de ganar la segunda temporada de un programa de televisión de baile y terminar su carrera de Arquitectura Estructural en la USMA, se mudó en el año 2013 a Nueva York, donde cursó estudios en el New York Film Academy.

Participó en musicales como Despertar de Primavera y The Wedding Singer, y trabajó como asociada de coreografía para Chess y Carousel.

Luego de graduarse y audicionar, obtuvo papeles en West Side Story en dos teatros: en Signature Theatre y en Paper Mill Playhouse. Ha sido parte de un tour internacional en China (Legalmente Rubia), de dos tours nacionales (Cenicienta, de Rodger's y Hammerstein; y "On Your Feet" La historia de Emilio y Gloria Estefan); en este último fue asistente de capitán de baile y "swing" por un año completo y acaba de terminar el pasado 14 de abril. Los ensayos para la película de Spielberg, los comenzó el 16 de abril en Nueva York.

Sobre la película

El equipo creativo del film está compuesto por ganadores de Premio de la Academia, Pulitzer, Premios Tony y Drama Desk Awards; el director es Steven Spielberg, el coreógrafo es Justin Peck, la supervisora musical es Jeanine Tesori y el guionista es Tony Kushner.

Cabe señalar que "West Side Story" es una película dramática musical estadounidense de 1961 dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins, y protagonizada en su momento por Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno, George Chakiris y Russ Tamblyn.

Esta película estuvo nominada a 11 premios Oscar, de los cuales ganó 10 incluyendo el de Mejor Película y está considerada como el segundo mejor musical del cine estadounidense. Está inspirada en la obra de teatro Romeo y Julieta, de William Shakespeare, en el marco de un enfrentamiento entre dos bandas rivales en la década de los 50.

Este "remake" del clásico "West Side Story" (1961), es un proyecto que Spielberg ha perseguido durante años y supondría su primera incursión en el género de los musicales.