Denuncias contra Harvey Weinstein denotan un "comportamiento imperdonable", según el Festival de Cannes

Las acusaciones de violación y de agresiones sexuales contra el productor de cine estadounidense Harvey Weinstein "denotan un comportamiento imperdonable que solo puede suscitar una condena neta e inapelable", estimaron el miércoles los dirigentes del Festival de Cannes, en Francia.

"Descubrimos con consternación las acusaciones de acoso y de violencia sexual recientemente vertidas contra Harvey Weinstein, profesional del cine cuya actividad y éxito son por todos conocidos, gracias a los cuales ha podido venir a Cannes desde hace varios años y muchos de sus filmes han sido seleccionados en el Festival", declararon Pierre Lescure y Thierry Frémaux, presidente y delegado general del festival, en un comunicado publicado en la página web de la muestra.

"Estos hechos denotan un comportamiento imperdonable que solo puede suscitar una condena clara e inapelable", agregaron ambos responsables.

"Pensamos en las víctimas, en las que tuvieron la valentía de testificar y en todas las demás. Que este caso sirva para denunciar de nuevo unas prácticas graves e inaceptables", concluyeron.

Actrices célebres han manifestado públicamente desde la semana pasada en The New York Times y The New Yorker -entre ellas Mira Sorvino, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Emma de Caunes y Judith Godrèche- haber sido objeto de insistentes insinuaciones sexuales del poderoso productor, a menudo en habitaciones de hotel.

Tres mujeres lo acusaron de violación: la estrella italiana Asia Argento, la actriz Lucia Evans y otra mujer que se mantuvo en el anonimato. A través de un portavoz, Harvey Weinstein afirmó que todas las relaciones sexuales que mantuvo fueron consentidas.