Adriana Fonseca destapa el lado menos amable de ser latino en Hollywood

Siguiendo los pasos de otras estrellas de su país como Eiza González, Jaime Camil o el famosísimo Eugenio Derbez, que han dado con éxito el salto al otro lado de la frontera, la actriz mexicana Adriana Fonseca -conocida por su trabajo en telenovelas como 'Rosalinda' o 'La Usurpadora'- ha comenzado a acudir a diversas audiciones en Los Ángeles para tratar de hacerse un hueco en la competitiva industria estadounidense. Sin embargo, lo que debería ser una emocionante carrera de fondo para cumplir su sueño se vio empañada este martes por una de las peores experiencias de su vida a nivel profesional, al ser víctima de un trato vejatorio en su última audición únicamente por su marcado acento al hablar en inglés.

"Les abro mi corazón. Hoy viví una de las experiencias más fuertes en mi carrera. Tenía un casting para un comercial, con algunas líneas en inglés, las cuales preparé. El señor de la cámara me pidió que dijera mi nombre, lo dije y me sacó del cuarto. Ni siquiera me dejó decir mis líneas y enfrente de mucha gente me dijo que tenía un 'thick accent' [un acento muy pronunciado]. Claro, cómo no, mi nombre en estilo gringo esté difícil, pero ni siquiera me escuchó decir las líneas", reza el comunicado compartido en sus redes sociales.

En el vídeo que acompaña dicho mensaje, en el que se la puede ver dentro de un coche y con lágrimas en los ojos, la intérprete hace hincapié en que no pretende hacerse "la víctima", sino denunciar la situación a la que en muchas ocasiones se enfrentan las celebridades hispanohablantes a pesar de la fiebre latina que en los últimos años parecía haberse apoderado de la meca del cine, premiando ficciones como 'Jane the Virgin' con un reparto casi completamente latino.

"Hablo ahora, aunque siempre prefiero ser reservada; porque esto seguramente le pasa a mucha gente en este país y no se vale humillar y ser racista con otros seres humanos. Yo soy más fuerte y con más razón, luchando y preparándome más. Soy guerrera; pero sí necesitamos un mundo mejor", concluye su alegato. Pese a todo, tan desagradable vivencia no ha acabado con sus ganas de triunfar y expandir su carrera interpretativa a un nuevo mercado. "Pasando a temas más positivos. Saludos desde mi clase de actuación. LOS ADORO... Y porque amo seguir creciendo como actriz. Gracias por todo su amor y apoyo, sé que unidos somos invencibles... Bendiciones".