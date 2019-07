Alfred Molina debutará como director adaptando un libro de su esposa

El actor británico de padre español Alfred Molina debutará como director con la película "Lilian", que adaptará la novela homónima de su esposa Jill Gascoine, informó este martes el medio especializado Deadline.

"Siempre he sabido que al final quería dirigir", aseguró el intérprete.

"Cuando era joven, me conmovían las películas de Carol Reed (el director de 'The Third Man', 1949), que son lo que empezó de hecho este viaje. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que había una mano que guiaba a la cámara. La idea de ser esa mano que guía siempre me ha interesado", añadió.

Molina (Londres, 1953) adaptará a la gran pantalla el libro "Lilian" de Jill Gascoine, actriz y novelista que se casó con el actor en 1986.

En 2016, Molina aseguró en una entrevista con el periódico británico The Guardian que Gascoine, que ahora tiene 82 años, se encontraba en una fase avanzada del alzhéimer que padece.

Molina, que es 16 años más joven que Gascoine, relatará en su ópera primera la historia de Jessica, quien tras sobrevivir al cáncer abandona a su esposo y familia en Inglaterra para viajar a Estados Unidos, donde acaba enamorándose de una mujer.

"Cuando leí la novela 'Lilian' hace años me conmovió profundamente. Empecé a verla como película y a sentir los viajes de los personajes, y como que sabía que quería dirigir esta cinta", aseguró Molina.

"Las historias que me encantan son las que empiezan tranquilamente, quizá incluso de forma predecible, y entonces a través de algo de acción o de motivaciones revelan una grieta, una fisura, por la que algo escapa pero también a través de la que podemos entrar", describió.

Molina, que tiene previsto empezar el rodaje de este filme a la vuelta del verano en Los Ángeles (EE.UU.), es un reputado actor con una larga y contrastada trayectoria que ha dejado su huella en películas como "Chocolat" (2000), "Frida" (2002), "Spider-Man 2" (2004) y "The Da Vinci Code" (2006).

Fue nominado al Globo de Oro al mejor actor de reparto de una serie por "Feud" y cuenta también con dos nominaciones al Emmy a mejor intérprete secundario de una serie limitada o película televisiva por "Feud" y "The Normal Heart".