Alumnos Escuela de Cine en Cuba hacen ejercicio académico en Sierra Maestra

Ocho alumnos de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños, realizan hasta el próximo 13 de abril el ejercicio académico "One to one" (Uno a uno) en la zona montañosa de la Sierra Maestra, en la zona oriental de la isla.

Los estudiantes procedentes de Brasil, Estados Unidos, Mozambique, Alemania y Cuba pertenecen a la cátedra de documentales de la EICTV, fundada en 1986 en la localidad de San Antonio de los Baños, a unos 40 kilómetros de La Habana, y que tuvo como principal inspirador al escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Durante un mes cada alumno hará práctica y aprendizaje como director, guionista y fotógrafo de su documental, proceso que pretende favorecer el desarrollo de sus habilidades, así como la relación entre el creador y los personajes del audiovisual, según reportó la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).

En este ejercicio que se realiza desde hace más de veinte años colabora el proyecto audiovisual estatal Televisión Serrana (TVS), radicada en la serranía de la provincia oriental Granma, y participan artistas y asesores en las especialidades de dirección, sonido y fotografía.

Como resultado de "One to one" han surgido materiales cinematográficos como "Pucha Vida", "El ojo ajeno" y "Duelo", que reflejan el modo de vida de los campesinos cubanos, las tradiciones, la rutina de los pobladores de la Sierra Maestra, donde el líder cubano Fidel Castro, fallecido en noviembre pasado, se alzó en armas en 1956 y organizó el movimiento guerrillero que lo llevó al poder.

La EICTV es el proyecto más importante de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (FNCL) radicada en La Habana, también creada por Gabriel García Márquez.

En esta escuela se han graduado más de 800 cineastas de 50 países, mientras unos 10.000 alumnos han pasado por sus talleres internacionales impartidos por reconocidos realizadores como Francis Ford Coppola, Brian de Palma, George Lucas, Costa-Gavras, Spike Lee, Abás Kiarostami y los últimos días el alemán Wernes Herzog.