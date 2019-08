Amanda Seyfried pudo haber sido Gamora en "Guardianes de la galaxia"

El universo Marvel, con todas sus franquicias conectadas entre sí, se ha convertido en un verdadero filón para los actores que consiguen hacerse con un papel en sus películas, ya que les garantiza una estabilidad laboral de cara al futuro que suele ir acompañada de unos nada desdeñables cheques.

Sin embargo, todavía hay ciertas estrellas que prefieren no atarse de esa manera a un personaje concreto, como es el caso de Amanda Seyfried, que a día de hoy aún no está segura de si tomó o no la decisión acertada al rechazar la posibilidad de dar vida a uno de ellos.

"En una ocasión dije que no a un rol de ese estilo y no me han vuelto a ofrecer nada más. Y era uno de peso", ha reconocido la artista con total sinceridad en conversación con el canal MTV International.

"No me arrepiento, porque no me quería pasar seis meses al año pintada de verde. La verdad es que cuentan historias muy bonitas a través de los superhéroes, y mi hija se ha obsesionado con ellos, así que ahora una parte de mí desearía que hubiera aceptado, pero otra es consciente de que tengo que vivir mi vida y que muy probablemente ese trabajo no me hubiera hecho feliz".

El comentario que hace referencia al arduo proceso de caracterización que requeriría el papel no ha pasado desapercibido para los fans, que no han tardado en llegar a la conclusión de que, de haber dicho que sí, Amanda habría podido acabar siendo Gamora en 'Guardianes de la galaxia', que es interpretada en la ficción por Zoe Saldaña gracias aparentemente a su negativa.