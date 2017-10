Ana de Armas lloró durante 25 minutos tras ver "Blade Runner 2049"

El estreno de la esperada secuela de 'Blade Runner', que ha reunido a Ryan Gosling con el protagonista original, Harrison Ford, supone indirectamente la consagración en la meca del cine de Ana de Armas. Pese a que la actriz se ha mostrado muy risueña y resuelta en todas sus apariciones sobre la alfombra roja, en privado acabó hecha un mar de lágrimas después de ver por primera vez el resultado de su trabajo en la gran pantalla."Necesité 25 minutos a solas con una caja de pañuelos, solo para asimilar lo que había pasado", recuerda la guapa cubana en una entrevista a la revista W.Y no es para menos.

La película de Denis Villeneuve representa los frutos de todos los esfuerzos de la intérprete, que ha recorrido un largo camino desde que decidió abandonar España, donde había conocido el éxito profesional gracias a la serie 'El Internado' al poco de llegar de su isla natal, en busca de nuevos desafíos al otro lado del Atlántico y sin hablar casi una palabra de inglés.

"Tuve que ir a clases, así que durante los tres o cuatro primeros meses no pude hacer nada. Fue un ejercicio muy bueno para mi ego después de ocho años en España disfrutando de una carrera maravillosa. Cuando te mudas a Estados Unidos, no importa si ya te has dedicado a esto antes. La verdad es que fue bastante refrescante, si soy sincera. Tu vida cambia completamente al participar en una serie, todo el mundo te reconoce allá donde vas. Venir aquí y estar en clase, donde todo el mundo estaba aprendiendo a utilizar el tiempo verbal pasado... fue genial. Estaba yo sola con mis libretas, tomando apuntes y haciendo mis deberes", recuerda sobre esa primera época.

Una vez consiguió dominar el idioma, Ana se enfrentó al mayor reto de todos: conseguir que los directores de casting contaran con ella para algo más que los personajes estereotipados de latina. "Me considero actriz; es muy raro que alguna gente especifique: 'eres una actriz cubana' o 'eres una actriz española'. Ponen un adjetivo frente a lo que ya eres; pero yo siempre digo: 'Yo soy actriz'.

Ya veré por mí misma lo que puedo hacer o no, pero no me encasilles antes de saberlo. No etiquetes mi trabajo antes de verlo. Lo único que quiero es una oportunidad", explica por enésima vez en su actual gira de promoción, antes de continuar insistiendo: "Quería saber que estaba persiguiendo los mismos objetivos que el resto de actrices a las que admiro y quiero. Todos merecemos la oportunidad de luchar por el papel que queremos".