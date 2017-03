Angelina Jolie espera que Camboya esté orgullosa de su nueva película

Después de que hace unas semanas presentara en Camboya su nueva película 'First They Killed My Father' -que retrata la vida de la activista Loung Ung durante la terrible dictadura de Pol Pot-, la actriz y directora de cine Angelina Jolie ha revelado ahora su deseo de que la cinta una al pueblo camboyano en un sentimiento de orgullo por haber superado el duro conflicto bélico que devastó el país entre 1967 y 1975.

Para la intérprete, la cultura camboyana tiene un significado muy personal y por eso ha querido ahora rendir homenaje a la historia de un país que le dio a su primogénito Maddox, al que Angelina adoptó en 2001 en un orfanato.